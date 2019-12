Gül: Koşaner'in devam etmesini arzu ediyorduk

T24 -



"Işık Koşaner, askeri düşüncelerine saygı duyduğumuz ve değerli bir komutandır. Bir süredir kendisi ayrılmayı düşünmüş. Kendisinin devam etmesini arzu etmemize rağmen kendisi bu kararı verince saygıyla karşıladık. Diğer komutanlar zaten süreleri gelmişti, emekli olacaklardı. Dolayısıyla yeni komuta heyetinin sorumluluklar alacakları için, başka bir şuradaki bütün çalışmaları onların götürmeleri daha normal karşılandı. Dolayısıyla bu açıdan bunu normal görmek gerekir. Her şey de kendi mecrasında devam ediyor gördüğünüz gibi. Herhangi bir boşluk söz konusu değildir."





Cumhurbaşkanı Gül, Kuvvet Komutanlarının kim olacağına ilişkin soru üzerine, "Bunlar ayrı konular. Şüphesiz ki yeni komuta heyetinde olacak kişiler bu şurayı yönetecekler. Sayın Başbakan Askeri Şuranın başkanı olarak. Onlar kendi istişarelerini, kendi kararlarını alacaklar. Kimse herhangi bir kriz, herhangi bir problem var mı gibi görmesin. Şüphesiz ki dünkü yaşananlar kendi çapında olağanüstü bir durumdur. Her şey mecrasına girmiştir, yörüngesine girmiştir. Normal prosedürler işleyecektir" diye konuştu.





Güml, başka bir soru üzerine de şunları kaydetti:





"Hukuk ülkesinde yaşıyoruz. Kuvvetler ayrılığı söz konusu. Mahkemelerin kararı ayrıdır. O açıdan yapılabilecek bir şey yok. Ama şunu herkesin bilmesini isterim ki her şey kendi mecrasında devam ediyor. Dünkü Başbakanlıktan yapılan açıklamada gördüğünüz gibi, Yüksek Askeri Şura toplantılarını yapacaktır. Görüşmeler kendi kuralları içerisinde yapılacaktır."