Gül Kazakistan'a gidiyor

T24-



Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesindeki bilgi notunda, Cumhurbaşkanı Gül'e, ziyaret sırasında Bayındırlık ve İskan Bakanı Mustafa Demir, bazı milletvekilleri ile bürokratlar ve iş adamlarının eşlik edeceği belirtildi.





Ziyaret sırasında, Türkiye ile Kazakistan arasındaki ikili ilişkilerin gündeminde yer alan konular ile bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınacağı kaydedilen bilgi notunda, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Kazakistan Parlamentosu'nun birleştirilmiş oturumuna hitap edeceği bildirildi.

Bilgi notunda, Cumhurbaşkanı Gül'ün, Kazakistan ve Türk Dünyası açısından tarihi ve kültürel değere haiz Türkistan şehrine giderek, Hoca Ahmet Yesevi Türk-Kazak Üniversitesi'nde incelemelerde bulunacağı vurgulandı.





Bilgi notunda, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın ziyaretleri, ortak tarih, dil ve kültürü paylaştığımız Kazakistan ile geçtiğimiz sene Cumhurbaşkanı Sayın Nazarbayev'in ziyareti sırasında tesis edilmiş bulunan stratejik ortaklık ilişkimizin derinleştirilmesine, ortak coğrafyamızda istikrar ve refaha katkıda bulunmak için yeni fırsatlar yaratılmasına imkan tanıyacaktır'' ifadelerine de yer verildi.