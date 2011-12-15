-Gül, Kazakistan-2011 kitabı için röportaj verdi ASTANA (A.A) - 15.12.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i ''Türk Dünyasının Aksakalı'' olarak tanımladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kazakistan'a yayın yapan ''Habar'' televizyon kanalı temsilcisine, Kazakistan'ın bağımsızlığının kazanmasının 20'nci yıl dönümünde yayımlanacak ''Kazakistan-2011'' kitabı için röportaj verdi. Kazakistan Bilimler Akademisi ile Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi tarafından hazırlanan kitap için görüşlerine başvurulan Cumhurbaşkanı Gül, Kazakistan'ın Türkiye için önemine dikkati çekti. ''Türkiye ve Kazakistan ile tarihi, kültürel, insani bağlardan kaynaklanan ve dostane değerler temelinde ortak değerler ile birleşen iki kardeş ülkedir. Kazakistan bağımsızlığını kazandığı günden itibaren ülkelerimiz dayanışma içerisinde bulunmaktadır. Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk olarak tanıyan Türkiye, Kazakistan ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 20. yıl dönümünü kutlamaktadır'' diyen Cumhurbaşkanı Gül, Kazakistan ve Türkiye'nin girişimleri ile Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi'nin kurulduğunu, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Türk Akademisi'nin kurulduğunu, Bakü'de Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenterler Asamblesi'nin oluşturulduğunu ifade etti. 20-21 Ekim tarihlerinde Kazakistan'ın Almatı şehrinde Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi 1'inci Zirvesi'nin gerçekleştiğini zirvede, Türk iş dünyasını birleştirecek olan Türk Dili Konuşan Ülkeler İş Konseyi kurulduğunu hatırlatan Gül, ''Kazakistan bölgede ülkemizin en önemli ticari ve ekonomik ortağıdır. Önümüzdeki dönemde bizim ticari ve ekonomik ilişkilerimizin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesine yönelik çabalarımıza devam edeceğiz. Ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 2008 yılında 3 milyar dolar olup, 2009 yılında küresel ekonomik kriz nedeni ile 1,7 milyara dolara geriledi. 2010 yılında artış kaydedilerek ülkelerimiz arasındaki ticaret hacmi 3,2 milyar dolara ulaştı. 2011 yılının ilk sekiz ayındaki ticaret hacmi 2,7 milyar dolar olarak gerçekleşti. Cari yılın sonuna kadar bu göstergenin 4 milyar dolara çıkacağı planlanmaktadır. Ayrıca karşılıklı ticareti 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak gibi ortak bir amaç belirledik'' dedi. İnşaat ve müteahhitlik hizmetleri açısından Kazakistan'ın Türkiye için öncelikli bir ülke olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Gül, ''Türk inşaat şirketleri Kazakistan'da yüksek kaliteli, performans ve maliyeti kabul edilebilir hizmetler gerçekleştirmektedir. Kazakistan'da Türk müteahhitleri tarafından üstlenilen inşaat projelerinin toplam değeri 15 milyar doları bulmuştur'' ifadesini kullandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'in Türk Dünyası açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade eden Gül, ''Ben sayın Nazarbayev'i 'Türk dünyasının Aksakalı' diye adlandırıyorum. Nursultan Nazarbayev, Kazakistan'ın bağımsızlığını kazandığı 20 yıllık dönem içinde ülkenin gelişimi için çok katkıda bulundu. Nazarbayev, ülkesinin kalkınma modeli için en kabul edilebilir yöntemin uygulanmasını sağladı ve Kazakistan'ı tüm bölgeler için örnek bir hale getirmeyi başarabildi. Nazarbayev'in liderliği, hem Kazakistan'ın ekonomide ulaştığı başarılarda, hem de uluslararası arenada ulaştığı başarılarda gözlenmektedir. Şüphesiz Türk-Kazak ilişkilerinin mevcut seviyesinde, Cumhurbaşkanı Nazarbayev'in de büyük bir katkıları var'' diye konuştu.