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GÜL, KANSER HASTASINA TWİTTER'DAN SAHİP ÇIKTI  ANKARA (A.A)

22 Temmuz 2010 01:52

-GÜL, KANSER HASTASINA TWİTTER'DAN SAHİP ÇIKTI  ANKARA (A.A) - 21.07.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kemik kanseri olan ve Abdi İpekçi Parkı'nda açlık grevi yapan öğretmen adayı Şafak Bay ile ilgili olarak, ''Sağlık Bakanlığı'na konunun araştırılıp, gereğinin yapılması talimatı verdiğini'' bildirdi. Cumhurbaşkanı Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da, bu akşam şu mesajı yayımladı: ''İyi akşamlar. Yurtdışı seyahatimden yeni döndüm. Şafak Bay ile ilgili yazdıklarınızı okudum. Öncelikle geçmiş olsun diyorum. Sağlık Bakanlığı'na, konunun araştırılıp gereğinin yapılması talimatını verdim. İnşallah bir an evvel sağlığına kavuşur.'' Kemik kanseri olan öğretmen adayı Şafak Bay, Ankara Abdi İpekçi Parkı'nda, ''Yaşamak istiyorum'' yazılı pankartıyla, önceki gün açlık grevi başlatmıştı.

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