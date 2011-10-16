Gül kamuflaj giydi sıfır noktasında denetim yaptı

T24-

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-Şırnak üs bölgesinde inceleme-



-Akrep Üs Bölgesinde inceleme-

Cumhurbaşkanı Gül'ün, bölgedeki askerlere moral vermek amacıyla gerçekleştirdiği ziyaretin ikinci gününe ilişkin bilgi, fotoğraf ve görüntülere Cumhurbaşkanlığının internet sitesinde yer verildi.Gül'ün ziyaretlerine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hayri Kıvrıkoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Bekir Kalyoncu ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Servet Yörük de eşlik etti.Gezisinin ilk gününde geceyi Hakkari Dağ Komando Tugayı'nda geçiren Cumhurbaşkanı Gül, erken saatlerde Çukurca 20. Jandarma Sınır Tugay Komutanlığına geçti. Irak sınırına sıfır noktasında bulunan tugayda, ilk önce son gelişmeler ve tugay hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Sancak Verme Törenine katıldı.Törende, Tugay Sancağı'nı, Tuğgeneral Salih Karataş'a teslim eden Cumhurbaşkanı Gül, şöyle konuştu:''Size ve Çukurca 20. Jandarma Sınır Tugayının mensuplarına kutsal bir emaneti, Tugay Sancağını tevdi etmek üzere aranızdayım. Bu sancak Yüce Türk Milletinin, Tugayınızın şerefini emanet ettiği kutsal bir varlıktır. Bu sancak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin şeref timsalidir. Türk Ordusu tarihi boyunca dünyaya örnek olacak şekilde sancağını korumuş, onu yüceltmek için uğrunda severek şehit olmuştur. Sizin de onun tertemiz, parlak ve asil rengine leke getirmeyeceğinizden eminim. Bu sancağı şimdi teslim aldığınız gibi sizden sonraki komutana da şerefli ve temiz olarak teslim edeceksiniz. Bu kutsal emaneti Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak size teslim ediyorum.''Tuğgeneral Karataş da Gül'den sancağı öperek teslim aldı.Törenin ardından, korucular, muhtarlar ve vatandaşlarla bir süre sohbet eden Gül, bölgede görev yapan komutanların öğretmen eşleriyle de bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Gül, asker eşlerine ''Eşleriniz büyük fedakarlık yapıyor. Gurur duyuyoruz. Milletin hep şükranları vardır. Bu görevleri yapanların eşleri de görev yapar. Sizin yaptığınız görevler en zorlarından biri. O bakımdan eşlerinizin en büyük destekçisi sizlersiniz. Bir de çocuklarımız sizlere emanet. Çocukları en güzel şekilde sizler yetiştireceksiniz'' dedi.Sancak Verme Töreni'nin ardından başarılı personeli ödüllendiren Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Şırnak'a hareket etti. Şırnak Üs Bölgesinde Cumhurbaşkanı Gül'e sorumlu komutan tarafından birlik hakkında ve arazinin durumu ile ilgili bilgi verildi.Üste bulunan mevzileri gezen ve askerlerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Gül, üs bölgesinde görev yapan başarılı personele hediyeler verdi. Askerlere yaptıkları görevlerden dolayı teşekkür ederek, ''Sizlerin fedakarlığıyla gurur duyuyoruz. Bütün milletimizin şükranlarını size ifade ediyorum'' diye konuştu. Askerlere verdiği hediyelerin sembolik olduğunu ifade eden Gül, ''Sadece sizin başarılarınızı, fedakarlığınızı ne kadar çok takdir ettiğimizin ufak işaretidir'' diye konuştu.Üste bulunan Türk yapımı askeri personeli taşımada kullanılan ve mayınlara karşı dayanıklı ''Kirpi'' denilen askeri araca binen Gül, araç hakkında da bilgi aldı. Önceden belirlenen bir hedefe temsili olarak gerçekleştirilen top atışını izleyen Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra Şırnak 23. Jandarma Tümen Komutanlığını ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Gül, burada tümenin görev ve sorumluluk alanıyla ilgili konularda bilgi alarak er ve erbaşlarla çorba, pilav, kemalpaşa tatlısı, patates ve köfteden oluşan öğle yemeği yedi.Tümende görev yapan başarılı personelin ödüllendirilmesinin ardından, helikopterle Siirt Gabar Dağı'na yakın bir bölgede bulunan Akrep Üs Bölgesine hareket edildi.Cumhurbaşkanı Gül, bin 990 metre rakımlı üs bölgesini ve mevzileri tek tek gezerek, arazi yapısı ve üssün teknik imkanları hakkında bilgi aldı, mevzide nöbet tutan askerlerle sohbet etti.Üsteki askerler tarafından yapılan çayı içen Cumhurbaşkanı Gül, askerlere yemeklerinden memnun olup olmadıklarını sordu. ''Memnunuz'' yanıtını alan Gül, ateşe gerek kalmadan, hazır yemeğin üzerine soğuk suyun katılmasıyla çalışan ve yemeği ısıtan özel paketleri göstererek, ''Bunların içine suyu döküyorsunuz birden ısınıyor, çok iyi'' dedi.Üste görev yapan askeri personelin yatakhanelerini de gezen Cumhurbaşkanı Gül, burada da başarılı askerlere hediyelerini vererek, fedakarca çalışmalarından dolayı teşekkür etti.Üs incelemesi sırasında dürbünle bakan Gül, ''Buralarda insan hareketi varsa güzelce gözükür, işte hayvanlar gözüküyor'' dedi.Ardından Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığını ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gül, komutanlıkta verilen brifingin ardından başarılı personeli ödüllendirdi ve bölgedeki incelemelerini tamamladı.Üs bölgelerini ziyareti sırasında kamuflaj mont giyen Cumhurbaşkanı Gül'ü, üs bölgelerine taşıyan helikopterlere uçuş sırasında kobra helikopterleri eşlik etti, üs birliklerinde de geniş güvenlik önlemleri alındı.