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Gündem

Gül: Kaçan golleri TRT Şeş'ten izliyorum

Cumhurbaşkanı Gül, Diyarbakır gezisini TRT Şeş’e değerlendirdi.

31 Aralık 2010 02:00

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, Diyarbakır gezisini TRT Şeş’e değerlendirdi. Konuşması Kürtçe'ye çevrilen Gül, "Kaçırdığım maçların gollerini TRT Şeş'ten izliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Diyarbakır'ın tarihi ve turistik yerlerini gezdikten sonra, müzeye dönüştürülen Cahit Sıtkı Taranca'nın yaşadığı tarihi konağa geldi.

Cumhurbaşkanı Gül, burada Kürtçe yayın yapan TRT 6'nın (TRT Şeş) canlı olarak yayınladığı Rojev (Gündem) adlı programda iki günlük Diyarbakır gezisini değerlendirdi.

''Bütün vatandaşlarımı buradan içtenlikle muhabbetle kucaklıyorum'' diyerek konuşmasına başlayan Gül, Diyarbakır'ın tarihi boyunca çok önemli bir merkez olduğunu söyledi.

Gül, kentin sadece Anadolu'nun değil; Ortadoğu'nun da çok önemli bir merkezi, Doğunun kapısı, büyük bir şehir olduğunu ifade etti.

Abdullah Gül, kaçırdığı maçların gollerini TRT Şeş'ten izlediğini de kaydetti.

Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşması TRT 6 Kürtçe tercüme edildi.


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