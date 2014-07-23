Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Malatya'da Suriyeli sığınmacılarla iftarda buluştu. Burada yaptığı konuşmada, Ortadoğu'da yaşananlara değinen Gül, "İslam dünyası neredeyse perişan" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Malatya Beydağı Konaklama Tesislerinde ikamet eden yaklaşık 70 Suriyeli sığınmacıyla iftarda bir araya geldi.

Orucunu Suriyeli sığınmacılarla açan Gül, "Aziz kardeşlerim" hitabında bulunduğu Suriyeli sığınmacılarla ramazan akşamında birlikte iftar açmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Gül, Suriyelilerin tarihlerinin zor bir dönemini yaşadıklarını, evlerinden barklarından, yurtlarından olduklarına dikkati çekerek "Sizler İslam tarihinde de hep iyi şekilde bilindiği gibi ensar-muhacir ilişkisini şu anda yaşıyoruz. Tabii ki bir Müslüman'a düşen de kardeşlerini sokakta, dışarıda açıkta bırakmamak onlara kucağını açmak, onlara en güzel misafirperverliği yapmaktır. Şimdi sizlere bunu yapmak için uğraşıyoruz" diye konuştu.

Sığınmacılara "Sizleri altın kafese de koysak buralar eviniz gibi olamaz" diyen Gül, herkesin kendi evinin, yuvasının, memleketinin ayrı olduğuna işaret etti.

Gül, her milletin tarihinde acı tatlı günler ve Suriye halkı ile de bin yıla dayalı komşuluk ilişkileri, beraberlikler ve akrabalıklar bulunduğunun altını çizen Gül, Suriyelilerin tarihlerinin çok zor bir dönemini yaşadıklarını belirtti.

Tarihte Türkler'in de acılı günleri, sürgünler ve çok acı çektiği dönemler olduğuna işaret eden Gül, "Siz kardeşlerimizin acısını derinden hissediyoruz ve bugün sizlere kucak açarak üstümüze düşen insanlık görevini, kardeşlik görevini yapmaya çalışıyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Gül, bu vesile ile bütün Türk vatandaşlarını da tebrik ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çünkü, onlar da bu acıyı hissediyor. Onlar da size bu misafirperverliği gösteriyorlar. Türkiye'nin birçok şehrinde, birçok sınır bölgemizde bura gibi kamplar kuruldu ve bu kamplarda gereken ev sahipliği yapılıyor. Bu vesile ile bu büyük duyarlılığı gösteren hükümetimize, ilgili başbakan yardımcımıza, biraz önce size hitap etti, AFAD Başkanlığına ve tabii ki Malatya'da olduğumuz için Malatyalı vatandaşlarımıza, Valiliğe, Belediyeye sivil toplum örgütlerine ve herkese de şükranlarımı ve teşekkürlerimi burada sunmak istiyorum.

'İçimiz kan ağlıyor'

Maalesef bu mübarek ramazanda içimiz kan ağlıyor. Bütün İslam dünyası neredeyse perişan. Bildiğimiz şehirler yıkılıyor. Tanıdığımız insanlar katlediliyor. Göz yaşları, kan maalesef bu mübarek ramazanda islam dünyasının çok üzüntülü bir gerçeği oldu."

Bölgenin en değerli haklarından bir olan Suriye halkının uzun uzun süredir büyük çileler çektiğinin altını çizen Gül, "En tabi hakkınız olan daha çok özgürlük, daha çok hürriyet, kendi ülkenizde başınız dik yaşama arzunuz karşısında çektiğiniz bu çileler, sizlerin karşıya kaldığınız bu acılar, bizleri de derinden üzmekte ve sizin acılarınızı inanın kı bütün Türk milleti derinden hissetmektedir" diye konuştu.

Gül, "Tanıdığımız şehirleriniz, Şam'ı, Halep'i, Hama'yı, Humus'u, İdlib'i bütün buraları televizyonlardan harap halini gördükçe inanın ki kendi evlerimiz sanki yangın içinde gibi hissediyoruz. İnanıyoruz ki, bir gün aklıselim hakim olacak ve çekilen çileler bitecektir. Bir taraftan bunun bitmesi Suriye'de tekrar huzurun sağlanması için Türkiye olarak bütün gücümüzle siyasi, diplomatik çalışmaları yapıyor ve inşallah bütün arzumun sizlerin bir gün güvenli şekilde evlerinize dönmenizi temin etmek olacaktır" değerlendirmesini yaptı.

İsrail'e kınama

Gül, bölgenin ateş içerisinde olduğunu kaydederek şöyle konuştu: "Sadece Suriye değil. Sadece sizin ülkeniz değil, yangın içinde olan. Maalesef Irak'ta olup bitenleri görüyorsunuz. Müslümanlar birbirini öldürüyor. Hepimizin yüreğini dağlıyor. Nereye gideceği bu olayların, kimse tarafından bilinmiyor. Bu mübarek günde düşünün ki 'Komşusu açken kendisi tok olan bizden değil' diyen bir dine mensup olanlar olarak, komşuları ateş içerisinde, komşuları zulüm içerisinde, komşuları kan ve göz yaşı içinde olunca bizler kendimizi nasıl iyi hissederiz. İslam dünyası bu şekilde perişan olunca şüphesiz ki Filistin'de Gazze'de yaşanan facialar ve bu saldırıları yapanlar kendilerini çok daha rahat hissetmektedirler. Bunun için son günlerde özellikle Gazze'deki İsrail saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bu saldırıların durması için de yine Türkiye olarak büyük bir gayret içerisindeyiz."