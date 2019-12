Gül: İşadamları koşarak buraya gelsin

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 2 günlük Diyarbakır ziyareti kapsamında Organize Sanayi Bölgesine giderek incelemelerde bulundu. Ülke sorunlarından bahsederken "Kürt sorunu"na da değinen Gül, gazetecilere Diyarbakır'daki fabrikaları çekmelerini söyleyerek "Buradaki potansiyel Batı'dan daha büyük" dedi.



Gül açıklamalarda bulundu. İşte Gül'ün açıklamalarından satır başları:





"Çözüm için demokrasi"



Muhakkak ki bu ülkenin sorunları var. Bunları açmak halletmekte hepimizin görevleridir. Bu farklı farklı tezahür edebilir sıkıntılar. Bunların çözümü Türkiye’nin demokratik standartlarının yükseltilmesi ve bu standartlarla çözülür.



Bu Kürt meselesi olabilir, din-devlet işleriyle ilgili meseleler olabilir. Bunlar bizim meselelerimizdir. Ama biz bunları standartlarımızı yükselterek çözeceğiz. Kesinlikle silah şiddet terör bunlar gündemimizin dışında olacak. Ama vicdani ve insani olarak yanlışlar, bunları düzeltmekte hepimizin işi olacak. Bu yakışmıyor dediğimiz bir çok meseleleri, Kürt meselesi içerisinde de başka konularda da bu açıdan bakmamız, yapacaklarımızı el birliğiyle yapmamız gerekir.



Televizyon radyo yayınları yapılıyor. Bütün bunlar kendimizin dayanışma içerisinde, standartlarımızı yükselterek çözeceğimiz konulardır. Ama biz bunları eğer ideolojik ve etnik veya mezhep veya yanlış siyasi terminolojilerle yapmaya kalkarsak, milletin içerisinde şüpheler uyanır ve bizde birbirimize zarar vermeye çalışırız.





"Yatırım için imajın iyi olması lazım"



Organize Sanayi Bölgesi’nde bile bakın sadece bunları konuşuyoruz. Bir yerde yatırım olmazsa, bir yerde eğer fabrikalar açılmazsa, iş yerleri açılmazsa orada o zaman istihdam oluşmaz, iş bulunmaz insanlara. Bir yerde insanların yatırım yapması içinde o yerin imajının iyi olması lazım.



Dicle üniversitesi bir anket yapmış. Diyarbakır’a gelen insanlara sormuş. Herkes çekingen şeyler ifade etmişler. Aynı insanlar giderken sormuşlar, ben bir daha geleceğim demiş. Bu şehirde sevgi var, misafirperverlik var. Ama dışardan bu şehirde niye kavga dövüş var gibi gözüksün. Sadece kepenkler kapatılıyor gibi gözüksün? Ama Diyarbakır’ın gerçeği böyle değil.





"Diyarbakır'a herkesin yatırım yapması lazım"



Ama şimdi işadamının gelmesi için Diyarbakır’ın en iyi şekilde gösterilmesi gerekir. Bu hepimizin görevidir. Bu şehre çok yatırım yapılması lazım. Buradan Diyarbakır’a da tüm işadamlarına da sesleniyorum. Burası bütün Ortadoğu’nun en büyük merkezlerinden birisi, burada daima medeniyet büyük olmuş. Selahattin Eyyübi Diyarbakır’a geldiğinde, 1 milyon 40 bin kitap varmış kütüphanelerinde. Belki bugün yok? Buralar bir zamanlar Türkiye’nin en güzel şehri. Burası çok farklı bir dinamiği olan bir şehir.



Türkiye’nin komşularıyla izlediği kardeşlik politikasını dikkate aldığımızda buraya herkesin yatırım yapması lazım. Ama o insanı da şehrin davet etmesi lazım. Bunun için de bu şehrin imajının bozulmaması lazım. O bakımdan hepimizin büyük sorumluluğu var.





"Buranın potansiyeli büyük"



İki fabrika gezdim. Biri 70 bin metrekareli bir kapalı alan. Yakında açılacak. Gazetecilere sesleniyorum. Bunlarla çektiğiniz resimleri de koyun. Mermer ihracatçısının fabrikasını gezdik. Buranın potansiyeli büyük. Herkes buraya gelsin. Teşvik buraya veriliyor. Ama bu bile işe yaramıyorsa, bunu düşünmemiz lazım.



Düzce’de yer kalmadı. Oralar doldu zaten. İnsanlar buraya koşarak gelir. Buranın potansiyeli batının potansiyelinden daha büyük. Bütün Ortadoğu bütün Mezopotamya. Yıkılmış yakılmış şehirler, oraları kim yapacak? Biz yapacağız. En büyük milyarlık ihaleleri Türk firmalarını siz alıyorsunuz. Bunlara mal buradan gidecek.



İnsanlara vicdanı olarak ters gelen şeyleri düzeltmeye çalışalım. Bu ortam var bu ülkede. Diyarbakır’ı eski şaşalı günlerine kavuşturacağız. Havaalanı, demiryolu çok süratli şekilde yapılması lazım. Bir milyon yolcu geliyorsa bu şehre, bu terminalin yapılması gerek. Sayın Başbakan talimat vermiş. Şimdi uçaklar inerken insan hayran kalıyor. Yazın kim bilir nasıl görünür? Dicle Nehri tüm bereketiyle akıp gidiyor.



GAP projesi için milyarlarca dolar harcandı harcanıyor. Ama maalesef bunlar hep hatalarımız. İhmal ettiğimiz tarafları var. En önemli alanlardan birisi sulamaydı. Bunlar çok eskinin yanlışları. Zannetmeyin sadece bu Diyarbakır’da. Sivas’ta Kayseri’de de bu böyle.





"Hepimiz birinci sınıf vatandaşız"



Ben iyi şeyler dedim ama iyi şeyler de oluyor. Ama iyi şeyler için kan kavga olmaması gerekir. Bu vatan hepimizindir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesindir. Hepimiz de birinci sınıf vatandaş olmaya devam edeceğiz.



Havaalanından buraya gelene kadar neredeyse her yerde durdum. Kimi bana kağıt verdi, kimi not verdi. Bazen yaşlı bir kadın, bazen genç bir kadın, bazen genç bir delikanlı verdi.





"Herkes iş diyor, aş diyor"



Bunların yüzde 99’u iş ve aş diyor. Yaşlı teyze diyor şu kadar oğlum var iş bulun diyor. Genç kız bana iş bulun diyor. Bunların hiç konuşulmaması sadece siyasetin konuşulması doğrusu Diyarbakır’a haksızlık.



Gıda. Gıdaya dayalı sanayi. Bütün bu bölgelerin dolup taşması lazım. Ama bunlar için, sizler iş adamlarısınız. Sizler Diyarbakırlısınız. Çoğunuz başka yerleri tercih ediyorsunuz. Sizi suçlayamam. Fabrikanız yakılırsa, siz gelip fabrika açmazsınız. Dozerinizin önüne taş konursa, siz dozeri getirmezsiniz.



Onun için hep beraber bu şehri, bu şehrin değerli insanlarını tekrar yüceltmemiz ve bu şehri düzeltmemiz gerekir. Yanımızda Antep, Urfa almış başını gidiyor. Diyarbakır oralardan çok daha eski bir şehir. Bu bölgeye çok yatırım getirmemiz, bu bölgede herkesin insan gibi yaşayabilecekleri bir seviyeyi sağlamamız gerekir.



Ama devletin herkese para dağıtılmasıyla ne herkes mutlu olur ne de yeterli olur. Sadece asgari geçinir. O zaman ne olacak? Sanayiciler iş adamları tüccarlar hepsi harekete geçecek ve buraya yatırım yapacaklar.



Tabi şunu da gördüm. Diyarbakır hem dinlediklerim, aldığım brifinglerde aslında bir çok temel sorunlarının da çözülmüş olduğunu gördüm. İnsanlar inanın böyle düşünmüyorlar. Ben bütün vatandaşlarım gelsin Diyarbakır’ı gezsinler. İşadamları gelsin görsün. Sizler herkesi çağırın buraya. Basın yayından da isteğim var. Sadece siyasetle gündeme getirmeyin, büyük potansiyelini de gündeme getirin. Giderken anasının babasının gözü arkada kalmasın.



Ben iki gün boyunca burada kalacağım. Fikirlerimi sizinle paylaşacağım. Ayrıca Dünyanın en büyük surlarını. Çin seddinden daha uzun olan Diyarbakır surlarını, buranın ulu camii’sini, iç kalesi’ni gezeceğim ve Diyarbakırlı vatandaşlarımla kucaklaşmaktan daima mutluluk duyacağım.





Burada istihdam edenleri, vergi ödeyenleri hepinizi tebrik ediyorum. Devlet olarak size her türlü destek verilecektir.