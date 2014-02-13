Gül: İnternet yasasında bir iki sıkıntılı konu var, onların üzerinde çalışıyoruz

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na (TİB), "özel hayatın ihlal edildiği" iddiasıyla "gecikmesinde sakınca bulunan hallerde" yargı kararına ihtiyaç duymadan, doğrudan internet sitelerinden içerik çıkarma ve internet kullanıcılarının tüm trafik bilgilerinin, yine yargı kararına ihtiyaç duymadan istemesi halinde idareye teslimini öngören hükümleri nedeniyle "sansür ve fişleme" tartışmalarına neden olan yeni internet düzenlemeleriyle ilgili olarak ilk kez konuştu.

TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen yasa için 15 günlük inceleme süresi pazartesi günü başlayan Cumhurbaşkanı Gül, "yasada bir-iki sıkıntılı konu olduğunu, üzerinde çalıştıklarını" açıkladı.

5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlarda İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da değişiklik yapan kanun için gözler Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de. Muhalefetten İnternet Medyası Derneği'ne, TÜSİAD'dan Avrupa Birliği'ne uzanan geniş bir yelpazede eleştirilen yasa değişikliği teklifi, geçen hafta torba kanun içinde getirildiği TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı.

Kanun, pazartesi günü Cumhurbaşkanı Gütl'ün onayına sunuldu. Anayasa'ya göre yasayı 15 gün inceleme süresi bulunan Cumhurbaşkanı'nın önünde, "onaylama", "kısmen veya tamamen veto ederek bir kez daha görüşmek üzere TBMM'ye geri gönderme" veya "yasayı onaylayıp iptal talebiyle Anayasa Mahkemesi'ne götürme" seçenekleri bulunuyor.



Cumhurbaşkanı Gül, Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai ve Pakistan Başbakan’ı Navaz Şerif ile Köşk'te düzenlenen ortak basın toplantısında, internet yasasına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Bahsettiğiniz yasa üzerinde çalışıyoruz. Bir-iki sıkıntılı konu var, onların üzerinde çalışıyoruz" cevabını vermekle yetindi.

Gül'ün kısa cevabı "Bir-iki sıkıntılı konu var" ifadesini de içerdiği için, "kısmi veto gelebilir" tahminlerine neden oldu. "Bir-iki sıkıntılı konu var" dedikten sonra yasayı aynen onaylamanın Cumhurbaşkanı'nı sıkıntıya sokacağı yorumları dile getirildi.

Gül'ün ‘’bir iki sıkıntılı konu var, onların üzerinde çalışıyoruz” şeklindeki kısa cevabı üzerine Karzai, "Keşke içişleri ile ilgili meslelerde keşke sizin kadar kısa ve net cevap verebilsem" dedi.

Şerif de "Ben de böyle cevap vermeyi en kısa zamanda deneyeceğim" diye konuştu. Bu sözler salonda gülüşmelere neden oldu.

Türk okulları sorusuna cevap

Konuk liderlere ülkelerindeki Türk okulları da soruldu

Hamid Karzai bu soruya, “Afgan çocuklarına kaliteli eğitim hizmeti verilmektedir. Biz bundan çok mutluyuz” cevabını verdi.

Navaz Şerif ise aynı soruyu, “Pakistan’daki Türk okulları mükemmel bir iş çıkartıyor. Bu okulların eğitim standardı çok yüksek. Lahor’daki okulu ziyaret etme fırsatım oldu. Gördüğüm üzere bu okulların sağlamış olduğu eğitim Pakistan ve Türkiye arasındaki bağları da güçlendiriyor” şeklinde cevapladı.

