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Gül: İnternet fırtınalı bir okyanus

Gül, 22 Ağustostan sonra devreye girecek olan ve kamuoyunda büyük tartışmalar yaratan 'internet filtresi' konusunda TİB'den bilgi aldığını ve bu konuda bir zorlama olmayacağın

28 Mayıs 2011 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 22 Ağustos'tan sonra devreye girecek olan ve kamuoyunda büyük tartışmalar yaratan 'internet filtresi' konusunda TİB'den bilgi aldığını ve bu konuda bir zorlama olmayacağını açıkladı. 

Cumhurbaşkanı'ndan 'internet filtresi' konusunda açıklama

Cumhurbaşkanı, konuyla ilgili açıklamayı sosyal paylaşım sitesi twitter’daki hesabı üzerinden yaptı. Akşam saatlerinde ‘İyi akşamlar. Epeydir sizlerle birlikte olamadım. Bugün biriken bazı sorularınıza cevap vereceğim.’ diyerek takipçilerine seslenen Gül, internet filtresi konusunda şu açıklamayı yaptı:

“Özellikle, internet konusunda çok soru var. Bu konuda birkaç noktayı hatırlatmak isterim.

Bu tartışmalar başladığında TİB yöneticilerini çağırarak kendilerinden ayrıntılı bilgi aldım.

Bana verilen bilgilere göre, kimse herhangi bir zorlamaya tabi tutulmuyor. Kimsenin özgürlüğü kısıtlanmıyor.

Özel sektör, ürünlerini aynı şekilde sunmaya devam edecek. Kamu da, kendi sorumluluğu gereği, alternatif bir ürün sunacak.

Benim görüşüm, temelde hiç bir özgürlük kısıtlaması olmamalı. İsteyen herkes internette özgürce dolaşabilmeli.

Öte yandan, unutmayalım ki, internet fırtınalı bir okyanus. Gemisini korumak isteyenlere de güvenli limanlar sunulabilmeli.”


 

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