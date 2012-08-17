Gül: İnşallah vatandaşımızı kurtaracağız

Lübnan’da kaçırılan Türk vatandaşı için temaslarının sürdüğünü dile getiren Cumhurbaşkanı Gül, “İnşallah kendisini sağ salim kurtaracağız” dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Gül, Lübnan’da kaçırılan Türk işadamıyla ilgili soru üzerine, konuyu Lübnan Başbakanı ve Dışişleri Bakanı’yla görüştüğünü söyledi.

Gül, şunları söyledi: “İşadamı Lübnan’a yatırım yapan bir şirketimizin temsilcisidir. Herhangi bir politik durumu söz konusu değil. Serbest bırakılması için olağanüstü bir gayret sarf ediyoruz. İnşallah kendisini sağ salim kurtaracağız.”

Suriye’deki çatışmalara da değinen Gül, “Ramazan ayında akan kana tahammül etmek mümkün değil. Umut ederiz ki daha fazla kan akmadan geçiş yolu bulunur, barışçı bir dönem başlar” dedi.

Gül, "30 Ağustos resepsiyonunun köşkte verilmesine ilişkin soru üzerine, ''Bu bayram hepimizin bayramı. Dolayısıyla bayramı en iyi şekilde kutlamak için hepimiz elimizden geleni yapacağız'' dedi.