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Gül, ilk kez 'Kürdistan' dedi

Irak'a giden Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, ilk kez 'Kürdistan' dedi.

23 Mart 2009 02:00

Cumhurbaşkanı Gül, Bağdat'a giderken uçakta gazetecilerin de sorularını yanıtladı. Uçakta bulunan Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Murat Yetkin'in verdiği bilgiye göre Gül, Kuzey Irak yönetiminden ilk defa "Kürdistan bölgesel yönetimi" olarak bahsetti.


"Ya silah bırakırlar ya da Irak'ı terk ederler"

Irak Cumhurbaşkanı Talabani ve Cumhurbaşkanı Abdullah Gül görüşmesinin ilk ayrıntıları ortaya çıktı ve Talabani açıkça PKK'yı uyardı: Ya silah bırakırlar ya da Irak'ı terk ederler.

Yetkin, Cumhurbaşkanı Gül'ün Kürt meselesi konusunda, "Bu kanın durması gerek. Herkesin üzerine düşenler var" sözlerini aktardı ve Gül'ün "herkes"i kastettiğinin altını çizdi.

Bu konuda özellikle Kürt yönetimine büyük sorumluluk düştüğünü söyleyen Cumhurbaşkanı, teröristlerin Kuzey Irak bölgesinde olduğunu, dolayısıyla oradaki sorumluluğun sahibinin de Kürt yönetimi olduğunu belirtti.

Erbil'deki Kürt konferansına da değinen Gül, bunun ilk kez görülen, önemli bir bir hareket olduğunu; olumlu bulduğunu söyledi.

Kuzeydeki PKK varlığının Türkiye-Irak ilişkilerinin normalleşmesi önünde bir engel olduğunun altını çizen Gül, Türkiye'nin Irak'ın normalleşmesine vediği önemi uzun uzun anlattı.

Enerji de Gül'ün ziyaretinde önemli başlıklar arasında bulunuyor.

Ekonomik ortaklık imzalanacak

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Cumhurbaşkanı Celal Talabani baş başa görüştü.

Bu görüşmenin ardından heyetler arası görüşmelere geçilecek ve daha sonra iki ülke arasında Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması imzalanacak. Bu arada, Cumhurbaşkanı Talabani ve eşinin, Cumhurbaşkanı Gül ve eşini El Selam Sarayı'na gelişlerinde yaklaşık 20 dakika süreyle güneşin altında bekledikleri dikkati çekti.


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