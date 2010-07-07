-GÜL İLE PERES'İN MESAJ TEATİSİ İDDİASI TEL AVİV (A.A) - 07.07.2010 - İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahranot gazetesi, İsrail'in 31 Mayısta Gazze'ye yardım götüren gemilere, 9 Türk'ün ölümüyle sonuçlanan saldırısının ardından iki ülkenin Cumhurbaşkanları arasında temas kurulduğunu yazdı. Gazete, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres'in üçüncü bir ülkede görüşme konusunda mutabakata vardıklarını iddia etti, ancak daha sonra bunun gerçekleşmediğini belirtti. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile İsrail Sanayi ve Ticaret Bakanı Binyamin Ben Eliezer'in Brüksel'de görüşmesiyle sonlanan temasların iki ülke arasında ilk olmadığını kaydeden gazete, gemi olayından üç gün sonra Gül ile Peres arasında mesaj teatisi yapıldığını, üçüncü bir ülkede görüşme konusunda hem fikir olunduğunu öne sürdü. Gazetenin haberinde, Peres'in İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bu görüşme olasılığını anlattığı ve fikrini sorduğu, Netanyahu'nun ise Peres'ten, Gül'ün yanı sıra Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile de görüşmesini istediği kaydedildi.