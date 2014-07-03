İhsanoğlu'ndan 'Gül ile ne konuştunuz?' sorusuna 'O kadarını da söylemeyeyim' yanıtı

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, Tarabya Köşkü’nde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ile yaptığı görüşmenin ardından “ne konuştunuz?” sorusuna “Ben bu görüşmeden çok mutlu ve umutlu ayrılıyorum. Artık o kadarını da söylemeyeyim. İki dost arasında kalsın. Elbette değişik şeyler konuştuk ama takdir edersiniz sayın cumhurbaşkanı kendisinin açıkladığı şeylerin ötesinde benim bir şey açıklamam doğru olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Gül ile Tarabya Köşkü'nde görüşen Ekmeleddin İhsanoğlu "Gayet samimi içten başarılar diledi" diye konuştu..

Cumhurbaşkanı adayı Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu, ilk turu 10 Ağustos 'ta yapılacak seçim öncesi İstanbul 'da temaslarda bulundu.

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği'ni (TÜSİAD) saat 09:00'da ziyaret eden İhsanoğlu, saat 14:00'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Konutu'nda görüştü.

Saat 13:50’de Köşke gelen İhsanoğlu’nun toplantısı yaklaşık 1 saat sürdü.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan İhsanoğlu, gazetecilerin "Ne konuştunuz" sorusuna "Ben bu görüşmeden çok mutlu ve umutlu ayrılıyorum. Artık o kadarını da söylemeyeyim. İki dost arasında kalsın. Elbette değişik şeyler konuştuk ama takdir edersiniz sayın cumhurbaşkanı kendisinin açıkladığı şeylerin ötesinde benim bir şey açıklamam doğru olmaz. Gayet samimi içten ve kendileri başarılar diledi. İyi temennilerini ifade etti" dedi.