-GÜL İLE BAN Kİ-MUN BİR ARAYA GELDİ NEW YORK (A.A) - 19.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile yemekte bir araya geldi. Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ertuğrul Apakan tarafından 65. Dönem BM Genel Kurulu genel görüşmelerine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere New York'a gelen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, onuruna verilen özel yemeğe BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun da katıldı. Türkiye'nin BM Daimi Temsilciliği rezidansında düzenlenen basına kapalı yemeğe, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Genel Sekreter Ban'ın yardımcılarının da katıldığı öğrenildi.