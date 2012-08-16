Gül ile Ahmedinejad Suriye meselesini görüştü

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İran Cumhurbaşkanı MahmudAhmedinejad ile görüştü. Görüşmede ağırlıklı olarak Suriye meselesi ele alındı.



İslam İşbirliği Teşkilatı 4. Olağanüstü Zirvesi dolayısıyla Mekke'de bulunan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, teşkilata üye ülkelerin devlet ve cumhurbaşkanları ile ikili temaslarda bulundu.

Gül'ün, İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile yaptığı görüşmede ağırlıklı olarak Suriye meselesi ele alındı. Ahmedinejad ile karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Gül, Suriye'de olup bitenlerden duyulan rahatsızlıklara değindi. İki lider, Suriye'de bundan sonra yapılabilecekler üzerinde durdu.

Libya Ulusal Geçiş Konseyi Başkanı Mustafa Abdulcelil ile öğle saatlerinde bir araya gelen Gül, Türkiye'nin her zaman ekonomik ve siyasi olarak Libya'nın yanında bulunduğunu bildirdi. Gül, Abdulcelil'e tarihi süreçte önemli bir görev üstlendiğini ve Kaddafi'ye karşı verdiği mücadeleden dolayı da kişiliğini övdü.

Abdulcelil ise Türkiye'ye teşekkürlerini dile getirerek, ''Türkiye bizim için okuldur'' dedi.

İki lider bundan sonra sürecin ileri götürülmesine dönük görüşmede görüş alışverişinde bulundu.

Lübnan Başbakanı

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ile de görüşen Gül, Suriye meselesini ele aldı. Görüşmede, Suriye sorununun Lübnan'a yansımaması gerektiği telkininde bulunuldu ve iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi ilişkilerde katedilen mesafeden duyulan memnuniyet ifade edildi.

Mursi ile ilk yüz yüze görüşme

Cumhurbaşkanı Gül, Mursi ile Mekke Misafir Sarayı'nda görüştü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu da katıldı.

Görüşme, Mısır'da Arap Baharı'nın ardından yapılan ilk demokratik seçimlerde cumhurbaşkanı seçilen Mursi ile Cumhurbaşkanı Gül'ün ilk yüz yüze temasları olması açısından önem taşıyor.

Türkiye'nin bütün imkanlarıyla geçiş sürecindeki Mısır'ın yanında olacağını söyleyen Gül, İslam dünyasının iki önemli ülkesi arasındaki ilişkilerin hayati derecede önemli olduğunu ve yakın işbirliği gerektirdiğini ifade etti.

Mısır Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi de Türkiye ile ilişkilerin çok daha güçlü ve kapsamlı olacağını söyledi.

Mursi, Cumhurbaşkanı Gül'ü Aralık ayında ülkesine davet etti. Gül, daveti memnuniyetle karşıladı.