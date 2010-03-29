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Gül, hukukçu ve siyaset bilimcilerle buluştu

Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili ''Çankaya Sofrası''nda hukukçu ve siyaset bilimcilerle bir araya geldi.

29 Mart 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Anayasa değişikliği çalışmalarıyla ilgili ''Çankaya Sofrası''nda hukukçu ve siyaset bilimcilerle bir araya geldi.



Çankaya Köşkü'ndeki öğle yemeğine, eski Anayasa Mahkemesi Başkanı Mustafa Bumin, eski Yargıtay Başkanı Osman Arslan, eski Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, Bilkent Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ergun Özbudun, Sabancı Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu, araştırmacı ve gazeteci Tarhan Erdem ve gazeteci Taha Akyol katıldı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ile Genel Sekreter Yardımcısı Emin Kuz'un da katıldığı basına kapalı gerçekleşen yemek, iki saat sürdü.

Gül yemeğe geçildiğinde, ''Çankaya Sofraları''na tarihçilerle başladığını, daha sonra sanatçılar, edebiyatçılar ve farklı siyaset bilimcileriyle bir araya gelindiğini ifade ederek, ''Bu vesileyle böyle bir öğle yemeğinde bir araya gelelim ve sohbet edelim diye bir süredir düşünüyordum açıkçası'' dedi.

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