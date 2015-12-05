Gül: Hukuk ve kuralların açık olmadığı yerde her türlü yolsuzluk olur

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Yolsuzluk sadece rüşvet alıp vermek değildir” dedi ve hukukun olmadığı yerde yolsuzluğun yapılabileceğine dikkat çekti. Hukuk reformunun önemini işaret eden Gül, “Hukukun ve kuralların çok açık olmadığı yerde her türlü yolsuzluk da olur kötü işlerde olur” ifadesini kullandı.

Cumhuriyet’in haberine göre Tunus Cumhurbaşkanı Beji Caid Essebsi'nin davetlisi olarak Tunus'ta bulunan 11.Cumhurbaşkanı Gül, katıldığı , 'Devlet ve Girişim: Tunus için Yeni Ekonomik Vizyon Toplantısı’nda yaptığı konuşmada yolsuzluk mesajı verdi.

Abdullah Gül, yolsuzlukla mücadele konusuna da değindi. "Yolsuzluk sadece rüşvet alıp vermek değildir." diyen Gül, "Yolsuzluğa daha geniş anlamda bakmak gerekiyor. İhaleler açık, şeffaf yapılabiliyor mu? Birilerine herhangi bir şekilde haksız uygulama yapılıyor mu? İşte bütün bunlar için kamunun yenilenmesini yaptık. Daha sonra da devlet olarak bunları kontrol etmeye başladık. Hukukun ve kuralların çok açık olmadığı yerde her türlü yolsuzluk da olur kötü işlerde olur. Hukuk reformu bu yüzden her şeyin başıdır. Kuralların çok açık olması, iş dünyasına ve herkese eşit muamele yapılması rekabet ortamını oluşturmak ve bu ortamda iş dünyasını önünü açmak gerekir" ifadelerini kullandı.