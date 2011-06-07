Gül: Herkes biliyordu ama sustum

T24- Abdullah Gül, cumhurbaşkanlığı seçiminde askerin dönemin ANAP lideri Erkan Mumcu'ya baskı yaptığı iddiaları için, "O belgeyi görmedim ama dışarıdan bir insan değildim. Nihayetinde hükümetin bir parçasıydım ve hatta bütün güvenlik işleriyle de ilgilenen bir başbakan yardımcısıydım" dedi.



" 367 krizinin perde arkası: Başbuğ, Mumcu"



"Başbuğ, iddiaları yalanladı"





Duygu Güvenç'in Sabah gazetesinde yayımlanan (7 Haz,ran 2011) haberi şöyle:











Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 367 yeter sayısı olmadığı için seçilemediği ilk turda askerin dönemin ANAP lideri Erkan Mumcu'ya baskı yaptığı iddiaları için, "İnkâr edilemez. Biliyordum ama hiçbir zaman yüzüne vurmadım" dedi. Genelkurmay eski Başkanı emekli Orgeneral İlker Başbuğ'un Kara Kuvvetleri Komutanlığı sırasında Mumcu'ya mesaj gönderdiği kayda rastlanmadığını açıklarken Gül, kendisini o dönemde izleyen muhabirlere ilk defa ANA uçağında konuştu: "O dönemde çok şeyler oldu, bunu herkes biliyor. Geriye baktığımızda bunlar inkâr edilmeyecek gerçekler çünkü herkes hayatta, herkes biliyor" dedi. Gül şu mesajları verdi:

İNKÂR EDİLEMEYECEK GERÇEKLER: O belgeyi görmedim ama dışarıdan bir insan değildim. Nihayetinde hükümetin bir parçasıydım ve hatta bütün güvenlik işleriyle de ilgilenen bir başbakan yardımcısıydım.

BUGÜN MÜSAADE ETMEM: Siyasi tarihimizde geçmişe değil, geleceğe bakmak lazım. Geçmişi çok kurcalamak yerine, şuna önem verdim: 'Geçmişte olanların bugün olmasına müsaade etmem.'

KİMSENİN YÜZÜNE VURMADIM: Cumhurbaşkanı seçildikten sonra hiç kimsenin, görevi ne olursa olsun, ne ima ne herhangi bir şey, ne herhangi bir şekilde yüzüne vurma gibi bir tavır içinde olmadım. Bu olaylar daha tarih açısından taze sayılır. Sizler de bunları birebir yaşadınız.

DEMOKRASİYE YAKIŞMAYAN ŞEYLER OLDU: Bizler aktör olduk, sizler takip ettiniz. O dönem demokrasiye yakışmayan birçok şeylerin olduğunu hep beraber gördük ettik, ama isim bazında bir şey söylemek istemem. Daha ileride belki bunlar daha yazılır, çizilir.

5 YIL SONRAYI GÖRECEĞİZ: ('5 yıl sonra nerede olacaksınız' sorusuna yanıtı): Kim neyi garanti edebilir, değil mi? Dur bakalım. Böyle uzun vadeli planlar yapmak pek doğru değil. Hep beraber yaşayarak göreceğiz. Nasıl geçmişi gördüyseniz, hep beraber onu da görürüz.

SÖYLEMLER SEÇİMDEN SONRA UNUTULUR: Türkiye'nin siyaset geleneği birazcık böyle. Seçimden sonra bunların unutulması gerek. Parti başkanları da söylüyorlar zaten. Kaygılı olmamak gerekir.