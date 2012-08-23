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Gül'ün, Başdanışmanı ameliyat iddialarını yalanladı: Yoğun ilaç tedavisi uygulanıyor

Kırgızistan ziyaretini yarıda keserek Türkiye'ye dönen Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ayağının tozuyla Hacettepe Hastanesi'ne gittti

23 Ağustos 2012 23:05

 

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, kulağındaki rahatsızlığın nüksetmesi üzerine Kırgızistan gezisini yarıda keserek bugün Türkiye’ye döndü. 18.00’da Hacettepe Üniversite Hastanesi’ne gelen Gül, vakit geçirmeksizin muayeneye alındı. Gül’ün uzun süre içeride kalarak durumu hakkında bilgi verilmemesi üzerine Gül’ün ameliyata alındığı iddialarına neden oldu.
 
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ahmet Sever ise Hürriyet’e şu açıklamada bulundu:
 
 

Yoğun ilaç tedavisi

 
 
“Sayın Cumhurbaşkanı’nın ameliyat olduğuna dair iddialar tamamen gerçek dışıdır. Sayın Cumhurbaşkanı hastaneye geldi. Rahatsız olan kulağında ciddi tetkikler yapıldı. Bu yapılan tetkik sonucu ameliyata gerek olmadığı belirtildi. Ancak yoğun bir ilaç tedavisi yapılması kararlaştırıldı. Sayın Cumhurbaşkanı’na yarın sabah da ilaç tedavisi uygulanacak. Geceyi hastanede geçirmesi uygun bulundu.”
 
 

Daha önce ameliyat olmuştu

 
 
Gül, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı olduğu dönemde yurtdışı seyahatlerine çıkmasına engel olan uçak basıncının sol iç kulakta meydana getirdiği yırtık nedeniyle 2006 yılında GATA’da bir operasyon geçirmişti.
 

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