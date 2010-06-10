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Gül, Güney Kore'ye gidecek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak'ın davetlisi olarak Güney Kore'ye üç günlük resmi ziyarette bulunacak.

10 Haziran 2010 03:00

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Güney Kore Devlet Başkanı Lee Myung-bak'ın davetlisi olarak Güney Kore'ye üç günlük resmi ziyarette bulunacak.  Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Gül, 14-16 Haziran 2010 tarihlerini kapsayan seyahatinde Seul ve Busan kentlerine gidecek. 


Cumhurbaşkanı Gül'ün ziyareti, 28 yıl aradan sonra Türkiye'den Güney Kore'ye cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk resmi ziyaret olacak. Ziyaret sırasında Gül'e bakanlar, milletvekilleri, medya, sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcilerinin yer alacağı geniş bir heyet eşlik edecek.  
Türkiye'nin Birleşmiş Milletler bayrağı altında katıldığı Kore Savaşı'nın başlangıcının 60. yıl dönümünde yapılması dolayısıyla ayrıca önem taşıyan ziyarette Gül'e eşlik eden heyette, Kore Savaşı gazileri de yer alacak. 


Cumhurbaşkanı Gül'ün Güney Kore Devlet Başkanı Lee ile yapacağı görüşmelerde, iki ülke ilişkileri ve ilave işbirliği imkanlarının tüm yönleriyle ele alınması, Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği çerçevesinde her iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. 


Seul'deki resmi temaslarının ardından Busan şehrine geçecek olan Gül, burada Birleşmiş Milletler Anıtsal Mezarlığı'nda yer alan Türk Şehitliği'ni ziyaret edecek.

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