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Gül: Görüntüler çok üzücü; Erdoğan: Bu ne muhabbet

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Bayram namazının ardından BDP'li vekillerin Şemdinli'de PKK'lılarla karşılaşmasını yorumladı

19 Ağustos 2012 13:17

Bayram namazı sonrasında konuşan Başbakan Erdoğan, BDP’lilerin PKK’lılarla buluşmasını “oynanan senaryonun farklı bir versiyonu” olarak niteleyerek, “Kardeşler olarak birbirlerine sarılıyorlar. Bu ne muhabbet” dedi. BDP'li vekillerle PKK'lıların buluşma görüntülerini yorumlayan Cumhurbaşkanı Gül, "Görüntüler çok üzücü. Herkesin sorumluluk duygusu içinde hareket etmesi gerekiyor" dedi.
 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bayram namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vatandaşların bayramını tebrik eden Başbakan Erdoğan, "Teröre kurban verdiğimiz şehitler var, tüm şehitler bu güzel ülkemizin temel taşıları, köşe taşlarıdır. Şehitlerimizin ailelerine başsağlığı dilerken, milletimizin de başı sağ olsun. Terörle mücadele usanmadan devam edecek" diye konuştu.

Konuşmasında Suriye'deki gelişmelere de değinen Erdoğan, "Suriye’de demokrasi mücadelesini verenler destek bekliyor. Kendi mücadelesini ortaya koyan halkın yanındayız, kimse bunu sağa sola çekmesin" dedi.

Erdoğan, BDP'li milletvekillerinin, Şemdinli-Derecik bölgesinde silahlı teröristlerle buluşmasıyla ilgili olarak, şöyle konuştu:

"Şunu net ve açık olarak söylemek zorundayım; oynanan senaryonun farklı bir versiyonudur. BDP bugüne kadar bu bölücü terör örgütünü hiçbir zaman 'bu bir terör örgütüdür' diye ilan edememiştir. Niye? Çünkü onların parlamentoya girme veya varlık sebebi bölücü terör örgütüne bağlıdır.

Gördüğünüz gibi milletvekilleri kardeşler olarak birbirlerine sarılabiliyorlar. Öyle diyorlar. bütün bunların hepsi kayıtlarda var. Medya zaten bunların tespitini yapmış vaziyette. Tabi bize düşen nedir? Bu ne muhabbet demektir. Muhabbetleri bu kadar ileri derecededir. Aynı şey bundan önce de buna benzer senaryolar zaten yine oynanmıştı.

Daha önce kaçırılan milletvekili de 'teröristler kaçırdı' diyememiştir. 'Arkadaşlar' demiştir. Ortada nasıl bir senaryo var, ne oynanıyor. Bunu düşünmemiz lazım. Kim kimle dosttur. BDP ile CHP birbirlerinin farklı versiyonudur."

Erdoğan, kıdem tazminatıyla ilgili bir soru üzerine ise "Kıdem tazminatı konusunda verilmiş bir kararımız yoktur. Bu konu devamlı kaşınıyor."


Gül: Görüntüler çok üzücü


BDP'li vekillerle PKK'lıların buluşma görüntülerini yorumlayan Cumhurbaşkanı Gül, "Görüntüler çok üzücü. Herkesin sorumluluk duygusu içinde hareket etmesi gerekiyor" dedi.
 
BDP'li vekillerle PKK'lıların Şemdinli'deki buluşma görüntülerinin yankısı sürüyor.

İstanbul'da bayram namazı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, o görüntüleri ilk kez yorumladı.

Gül, "Görüntüler çok üzücü. Herkesin sorumluluk duygusu içinde hareket etmesi gerekiyor" dedi.

Gül sözlerini şöyle sürdürdü:

"Terörle bir mücadele içerisindeyiz. Bayramı günü herkse şu çağrıda bulunuyorum; şiddetle, kan dökmekle teröre karışmakla, teröre başvurmakla ne bir hak alınabilir, ne hukuk alınabilir. Dolayısıyla herhangi bir şekilde terörle, şiddetle de devletimiz asla hizaya getirilemez. Memleketimizin huzuru, güvenliği ve bütün halkımızın mutluluğu için hepimiz elimizden gelenleri yapıyoruz. Bu ülkenin farklılıkları hepimizin zenginlikleridir.

Hepimizin hak ve hukuku yine hepimizin sahiplenmesi gereken bir şeydir. Dolayısıyla terörün, hak ve hukukla bir ilgisi yok. Teröre başvuranlar, terör yoluna düşenler, büyük bir gaflet, çok büyük bir yanlış içerisindedirler. Önce onların aileleri, yakınları, hep beraber kucak açmalı çocuklarına. Devlet olarak, ülke olarak, yanlışta olan herkese 'evine dön, bu yanlıştan vazgeç' diyoruz. Bu bayram günü tekrar herkese bu çağrıyı yapıyorum. Bu sonu olmayan bir yanlıştır.

Bütün vatandaşlarımı tekrar uyarıyorum, hepsini de uyarıyorum, şiddete, teröre kana bulaşanlara çok kesin herkesin mesafe koyması gerekir. Onlara da gelin bu yoldan dönün, ülkenize gelin, ailenizin yanına gelin ve elinizdeki bu terör aracı silahları bırakın diyorum."

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