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Gül, Genelkurmaya 'karakol'u sordu

Cumhurbaşkanı Gül, 4 şehidin verildiği Tunceli'deki Sarıyayla Karakolu baskınıyla ilgili, "Karakol hazır değildi" iddiası üzerine Genelkurmay Başkanlığı'ndan b

05 Mayıs 2010 03:00

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 4 şehidin verildiği Tunceli'deki Sarıyayla Karakolu baskınıyla ilgili, "Karakol hazır değildi" iddiası üzerine Genelkurmay Başkanlığı'ndan bilgi istedi.

Genelkurmay Başkanlığı, 30 Nisan'daki saldırı ile ilgili basında çıkan haberler üzerine dün bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "4 Mayıs tarihli günlük basında; Tunceli- Nizamiye Sarıyayla Jandarma Karakolu'na, anılan karakolda daha önce kısa dönem askerlik yapmış ve terhis olmuş bir kişinin yazdığı mektuba atfen, 30 Nisan 2010 tarihinde teröristler tarafından yapılan saldırı eylemi sırasında; termal kameralar ile karakoldaki iki uçaksavar silahından birinin ve yağmurdan ıslanması nedeniyle G-3 piyade tüfeklerinin çalışmadığı, istihbarat raporlarına rağmen karakolun olası saldırılara karşı hazırlıklı olmadığı, karakol silah ve teçhizatının zayıf olduğu yönünde basında haberler yer almıştır. Haberde yer alan hususların, saldırı anında karakolda dahi olmayan bir hayali şahsın asılsız ve maksatlı ifadelerine dayandırıldığı ve tamamen gerçek dışı olduğu kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.



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