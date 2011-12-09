Gül: Futboldan biraz soğudum doğrusu

T24 -

'Belgeleri inceletiyorum'

'Benim alanım değil'



'Her şey temiz testle temiz'

'Türkiye arınıyor'

'Avrupa zorlu süreçten geçiyor'

Gül, 4. Dünya Siyaset Konferansı”nın açılış oturumuna katılmak üzere Viyana’ya giderken, uçaktaki gazetecilerin sorularını yanıtladı. Vatan Gazetesi Ankara Temsilcisi Bilal Çetin'in Gül'le yaptığı söyleşiyi köşesinde yayımladı. İşte o söyleşi:İlk yarısını izledim. Bir ziyarete gidecektim, ikinci yarısını radyodan takip ettim.Doğrusu biraz soğudum. Futbol Federasyonu yöneticilerine de beni ziyaretlerinde söylemiştim. Ama yine de hafta sonları bizi dinlendiren, kafamızı dağıtan şey bu. Trabzonspor üst tura çıkamadı. Trabzon’a üzüldüm. Fransa’da berabere kaldılar. Ama Inter herkese yenildi, nasıl bir üst tura çıktı anlamadım.Esas şike yasası onlara lazım.Kamuoyunda büyük bir ilgi vardı anayasal demokrasilerde kurumlar ve kurallar vardır. Onların başındakilerin yetkileri açıkça ortaya konmuş durumdadır. Burada ilişkiler medeni ve demokratik olgunluklar içinde gelişir. Önemli olan budur. Ben bu süreçte vicdani kanaatimi paylaştım. Benim sözüm bundan sonra bitiyor. Nihayetinde yasayı kanun koyucu olarak TBMM yapıyor. Ancak “ceza siyaseti” diye bir şey de var. Onu da belirleyecek olan parlamentodur. Burada ülkenin şartları, uluslararası şartlar da dikkate alınır...Ben siyasetçi tepkilerini yorumlayamam. Onların şartları ayrı. Ama ben yasayı iade ederken niye gönderdiğimi açıklayıp, tavsiyelerde bulundum. Ona göre yasayı yeniden yapın diye gönderdim. TBMM’yi daima ülkenin, milletin kalbi olarak gören ve önemseyen biri olarak bu konuda çok dikkatliyimdir. Bunu herkes bilir. Parlamento oturur konuşur. Bundan sonra, takdir yetkisini kullanacakları, onların bileceği bir iş. Bundan dolayı memlekette olağanüstü durum çıkarmaya gerek yok.Ben ne düşündüğümü açıkça anlattım. Bundan sonra kurallar ne ise o işler. Önemli olan sürecin, medeni biçimde ve demokratik olgunluk içinde gelişmesi.Nasıl çıkacak bilemiyorum. Bu bir anayasal mesele mi, değil mi? Ona Köşk’teki hukukçularım bakar ve söylerler...Yok öyle şey.Yok açıkçası. Onun için demokratik olgunluk ve medeni ilişkiler çerçevesi dedim. Vicdani kanaatimi paylaştım.Bu konularda dikkatli olmak zorundayım. Ama ben yenilikçi hareketin başlatıcısıyım, partinin kurucusu, ilk Başbakanıyım, Dışişleri Bakanıyım. Ama bunları siyasi dedikodu olarak görürüm. Onun ötesinde bir şey söyleyemem. Sorumluluğum bunu gerektirir.Hiçbir partili, bakan, milletvekili veya muhalefetle konuşmadımDevamlı o tür mektuplar geliyor. Hukuk servisi bakıyor.Bu, vicdanlarda yeri olan, güçlü bir soru. Ama ben bu konuda 1 Ekim’deki Meclis konuşmam dahil çok şey söyledim. Artık bir şey söylemek istemiyorum.AVUSTURYA Cumhurbaşkanı Heinz Fischer’in davetlisi olarak Viyana’da düzenlenen Dördüncü Dünya Siyaset Konferansı’nın açılış oturumuna katılacak olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dün, İstanbul’dan Viyana’ya hareketinden önce gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gül, veto ettiği şike yasası ile ilgili olarak tekrar kendisine değişmeden gelirse alacağı tavırla ilgili olarak sorulan soruya, kanun yapıcının Meclis olduğunu belirterek, şöyle dedi: “Ülkemiz demokratik bir ülkedir. Anayasal demokraside kurumlar var ve kurumların yetki ve sorumlulukları açık bir şekilde ortaya konuluyor. Bunlar arasında da gayet medeni bir ilişki çerçevesinde, demokratik olgunluk çerçevesinde uygulamalar gerçekleşiyor. Bu uygulamalar içinde bahsettiğiniz yasa ile ilgili benim kanaatlerim ve görüşlerim kamu oyununda bildiği gibi açıktır. Bu çerçeve içerisinde o yetkimi kullanarak bir kez daha görüşülmesi için meclise gönderdim. Şimdi kanun yapıcı meclistir, parlamentodur. Meclis kanaatini kullanacak. Bunlardan farklı anlamlar çıkartmak doğru değildir. Meclis’ten ne çıkacak ona bakacağız. Memleketin bu günkü huzurunu kaçırmak gibi düşünce içerisine kimsenin girmemesi gerekir.”Gül, Muhsin Yazıcıoğlu ile ilgili olarak son günlerde çıkan haberler için sorulan bir soruya ise şu cevabı verdi: ”Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu’nun ailesi kendilerine bazı belgelerin ulaştığını söylediler. Belgeleri bana verdiler ve ben de onları inceletiyorum.”Bir gazetecinin “Görev sürenizin 2014 yılında dolması ile birlikte bir daha aday olup olmayacağınız yönünde bazı tartışmalar var” sorusu üzerine Gül, “Bunu başkaları düşünecek benim alanım değil” diyerek yanıtladı.Hayır, hayır. Çok şükür iyi. Ameliyat sonrası da gördüm. Doktorlarıyla da konuştum. En ufak tereddüde yer vermeyecek şekilde testler yapıldı. Her şey temiz, testler temiz. Önlem almayla ilgili bir operasyondu. Doktorlar ihmal etmek istemedi. Tabii ki hepimiz gibi şikayetleri söz konusu. Ama şunu bütün samimiyetimle ve inandırıcılığımla söylüyorum ki herkesin başına gelebilecek ama hiçbir sıkıntı ve tedirginliğe mahal bırakmayacak bir durumu var. Başbakan’a kalsa o bu hafta çalışmaya başlar. Sadece bir dinlenme dönemi. Evde doktor falan yok. Ameliyat sonrası bir iki gün kontrole geldiler, o kadar. Şu anda evinde çalışıyor. Kendisine acele etmemesini söyledim. Ama herkese söylüyorum. Ameliyat olan bir insanın birazcık dinlenmesinden normal bir şey olamaz. Gerçekten Sayın Başbakan’ın kaygı duyulacak sağlık sorunu söz konusu değil.Geceleri 50-100 kişi sokağa çıkıyor, molotofla otobüsleri etrafı yakıyorsa, bunlar bireysel mi, arkasında birileri var mı, bunu bulup çıkarmak güvenlik güçlerinin görevi. İddianame bekleniyor. Kimin tutukluğu devam edecek kim serbest bırakılacak belli olacak. Ama ortada bir şey var gibi görünüyor.Kim yanlış yapıyorsa yanına kar kalmıyor. Araştırılmasının önemli yanı bundan sonrası için caydırıcı olması. Ama intikam duygusu ile değil hukuk sistemi içinde aydınlatılması geleceğin temiz olmasını garanti ediyor. Bu bir arınmadır. Biz o olayları hep beraber yaşadık, dedelerimizden duymadık. Ama yapanın yanına kalırsa, alan müsait gibi bir nevi azmettiriciliğe dönüşüyor, caydırıcılık gidiyor. Türkiye arınıyor.Böyle bir şey olmaz. Hukuk dışı davranış içinde şunu yapın denmez. Eskiden de böyle bir şey olmazdı.Kişi takip etmek benim işim değil.Sorarız...Hiç hoş değil. Unutmayalım bugün bizim kişi başına milli gelirimiz 10 bin dolar iken o AB’de kişi başına milli gelir 30-40 bin dolar. Bunu yakalamamız için 2023’e kadar yıllık yüzde 10 büyümemiz lazım. Bizim her sene yüzde 10 büyümemiz onların iyi olmasına bağlı. Kaldı ki ekonomide bugün geldiğimiz noktada AB uyum sürecinin olumlu etkisini göz ardı edemeyiz. Bizim, AB’nin engellerine takılmadan fasılları kendi içimizde tamamlamamız ve açığı süratle kapatmamız lazım. AB zorlu süreçten geçiyor ama batacak değil. Ne yapıp yapıp çözüm bulacaklar. Bugün yaşananlar konjonktürel.