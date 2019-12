-GÜL: FİNİŞ ÇOK HEYECANLIYDI İSTANBUL (A.A) - 24.04.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 47. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda finişin çok heyecanlı olduğunu söyledi. Gül, yarış sonunda yayıncı kuruluş TRT'ye yaptığı açıklamada, yarış hakkında teknik bilgi aldığını belirterek, ''Finiş çok heyecanlıydı. Yine takım ruhu gözüktü ve at yarışında olduğu gibi arkadan birisi geldi birinci oldu'' dedi. Yarışın Cumhurbaşkanlığı ismini taşımasının önemli olduğunu vurgulayan Abdullah Gül, şöyle devam etti: ''Bu sene 47'ncisi yapılıyor. Üç senedir ya bitişine, ya başlangıcına katılıyorum. Türkiye'yi en iyi tanıtan sporlardan biri. Bana verilen bilgilere göre dünyanın en iyi bisiklet takımlarının yarısı bu tura katılıyor. Bu çok önemli. Türkiye'den de katılan takımlarımız da var. Bu tur dünyanın her tarafından seyrediliyor. Eurosport günde 1,5 saat, 8 gün boyunca Türkiye'yi gösteriyor. Türkiye'nin en güzel mevkilerinde oluyor; işte Boğaziçi Köprüsü, Sultanahmet, Ege'nin en güzel tarafları, İzmir... Dolayısıyla günde 1,5 saat dünyanın bütün televizyonlarının Türkiye'yi bu şekilde göstermesi olağanüstü bir tanıtım Türkiye için. Buna çok önem veriyorum.'' Cumhurbaşkanı Gül, bisiklet sporunun öne çıkması ve bisiklet sporu vasıtasıyla Türkiye'nin her yere ulaşmasının çok sevindirici olduğunu ifade ederek, ''Herhalde milyonlarca dolar harcasak bu tanımı yapamayız. Cumhurbaşkanı olarak bizim ismimizi taşıdığı için her sefer ya başlangıçta, ya sonunda Alanya'da bulunuyorum, bu sefer buradayım'' diye konuştu. Gül, ''Çocukluğumuzda bisiklet rüyasıyla uyanırdık. Siz de bu şekilde yaşadınız mı'' sorusu üzerine, ''Doğru, hepimizin ilk rüyası bisiklet istemek olmuştur. O zaman 3 tekerlekli bisiklet vardı, küçükler için. Bisiklet hepimizin rüyasıydı'' ifadelerini kullandı. Bisiklet yollarının artması dileğiyle ilgili olarak Abdullah Gül, ''O da ayrı bir şey tabi, şehircilikte mimaride dikkate alınacak şeylerdir. Bazı büyük şehirlerde hep görüyoruz, bisiklet yolları vardır. En iyi sporlardan biri bisiklet'' dedi. Cumhurbaşkanı Gül, sporla aynı zamanda tanıtım yapıldığının belirtilmesi üzerine ''Cumhurbaşkanı olarak en çok Türkiye'nin tanıtımına önem veriyorum. Türkiye'nin tanıtımında böyle bir imkanı bulmak olağanüstü bir fırsat. 100'ün üzerinde ülkede günde 1,5 saat Türkiye'nin en güzel yerleri gösteriliyor. Helikopterlerden güzel çekimler yapılıyor. İçinde yaşadığımız halde gördüğümüz yerler hepimizi çok etkiliyor. Dolayısıyla Türkiye'nin tanıtımında bu kadar güzel şey olamaz'' şeklinde konuştu.