Gül: Evdeyim, çok şükür gayet iyiyim

Kulak rahatsızlığı nedeniyle 9 gün tedavi gördükten sonra taburcu olan Cumhurbaşkanı Gül, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde gördüğü 9 günlük tedavinin ardından taburcu olan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden açıklama yaptı.

Tedavisinin hastanede yürütülmesi gereken kısmının bitmesinin ardından dün eve döndüğünü kaydeden Gül, sağlık durumunu ''Çok şükür gayet iyiyim'' sözleriyle değerlendirdi.

Doktorlarına da teşekkür eden Cumhurbaşkanı Gül, Twitter'daki hesabında şu ifadeleri kullandı:

''Tedavi sürecinin en iyi şekilde yürütülebilmesi için her türlü tedbiri alan başta Rektör Bey olmak üzere Hacettepe Hastanesi'nin tüm personeline teşekkür ediyorum.

Eski doktorlarım olarak tedaviyi organize eden Prof. Ergin Turan ve Prof. Erol Belgin Beyler başta olmak üzere, hastanenin ilgili bölüm başkanları ve tüm hocalarına, ayrıca diğer hastanelerden konsültasyona katılarak tedavi sürecine katkıda bulunan değerli hocalar ve tüm sağlık personeli ile Cumhurbaşkanlığı sağlık ekibine canı gönülden teşekkür ediyorum.

Sevgi ve dualarıyla yanımda olan vatandaşlarıma bir kez daha Allah'tan sağlık ve afiyet diliyor, herkese teşekkür ediyorum.''

Cumhurbaşkanı Gül, hastane çıkışında çekilen bir fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.