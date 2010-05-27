Gül, EURO 2016 için Cenevre'ye gidiyor

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2016) adaylığı kapsamında yürütülen çalışmalara destek amacıyla İsviçre'nin Cenevre kentine gidecek.





Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Gül'ün, bugün akşam saatlerinde gideceği Cenevre'de, Şampiyonaya ev sahipliği yapacak ülkenin belirleneceği UEFA Yönetim Kurulu toplantısı öncesinde düzenlenecek tanıtım etkinliğine katılacağı belirtildi.





Gül'ün, Türkiye'nin yarın oylama öncesi gerçekleştireceği nihai sunum kapsamında, UEFA Yönetim Kurulu üyelerine hitap edeceği ifade edilen açıklamada, ''Bu vesileyle EURO 2016'ya evsahipliği yapma irademizi en üst düzeyde bir kez daha teyitle, Avrupa Futbol Şampiyonası'nın tarihinde ilk kez Türkiye'de düzenlenmesinin önemi vurgulanacaktır'' denildi.





Açıklamada, Cumhurbaşkanı Gül'e Devlet Bakanı Faruk Nafiz Özak'ın eşlik edeceği de belirtildi.





SARKOZY DE YARIN GİDİYOR





2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2016) ev sahibi olabilmek için Türkiye ve İtalya ile yarışan Fransa, yarınki oylamada Türkiye gibi en üst düzeyde temsil edilecek.





Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Cenevre'ye geleceği haberini alan Fransa, kritik görülen oylamada Türkiye'nin bu hamlesine aynı şekilde karşılık verme kararı aldı.





Yarın Cenevre'ye gelecek Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, UEFA Yönetim Kurulu'nun 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapacak ülkenin belirleneceği oylamada ülkesine destek toplamak için girişimlerde bulunacak.





Cenevre ziyaretini resmen açıklamayan Sarkozy'nin, ilk turda İtalya'nın elenmesi durumunda finalde yarışmayı beklediği Türkiye'ye karşı kaybetme korkusuyla bu kararı aldığı öğrenildi.





ÖZGENER: CİDDİYETİMİZİ İSPATLADIK





2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'na evsahipliği için Fransa ve İtalya ile yarışan Türkiye, UEFA Yönetim Kurulu'nun yarınki oylamasından galip ayrılacağı inancını taşıyor.





Türkiye'nin böyle bir organizasyona "3 kez aday olan tek ülke'' olarak ciddiyetini ispatladığını belirten Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener, UEFA'nın sağlıklı bir değerlendirme yapması halinde Türkiye'nin kazanmasından başka ihtimal görmediğini söyledi.





AA'ya konuşan Özgener, "Türkiye büyük bir pazar, ama sadece Türkiye olarak düşünmemek lazım. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın Türkiye'ye verilmesi bölge ülkelerinde de büyük etki doğuracak" dedi.





Özgener, "Mart ayından bu yana yoğun bir çalışma içindeyiz. Rakiplerimize göre daha iyi hazırlandığımızı düşünüyorum" diye konuştu.