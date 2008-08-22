Gül Ermenistan'a giderse...

Economist, Cumhurbaşkanı Gül'ün Ermenistan'a gitmesi durumunda Kafkaslar'da yeni bir dönemin açılacağını yazdı.



Saygın İngiliz dergisi Economist, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 6 Eylül'de oynanacak Ermenistan-Türkiye milli maçı için Tiflis'e gitmesi durumunda Kafkaslar'da yeni bir dönemin açılacağı yorumunu yaptı. Dergi, bölgenin tek NATO üyesi ülkesi olan Türkiye'nin Gürcistan savaşının ardından daha büyük bir rol arayışında olduğuna da dikkat çekti.



Erdoğan'ın Kafkas Paktı'na sıcaklar



Başbakan Erdoğan'ın önerdiği Kafkas İstikrar ve İşbirliği Platformu fikrine Rusya, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın sıcak baktıklarını, ama Türkiye ile Ermenistan arasında resmi ilişki olmadığı için bir yere varma ihtimalinin yüksek görülmediğine dikkat çeken Economist, Ermenistan'a yakıt ve gıda sevkinde Gürcü limanlarını kullandığını, Azerbaycan'ın da petrol ihraç ettiği hatların zarar gördüğünü anımsatıyor.



'Alternatif bir güzergah'



Erivan'daki Batılı bir diplomat şöyle konuşuyor: ''Bütün bunlar, bir tek yöne işaret etmeli: O da Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış. Erivan'la bir uzlaşma Bakü'ye, petrolünü ihraç etmesi için alternatif bir güzergah; Ermenistan'a da, Türkiye yoluyla bir can damarı vaadi sağlayacaktır. Bazı Ermeniler, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı güç kullanarak geri almasının önünü tıkadığını düşünerek Rusya'nın Gürcistan'ı işgalini sevinçle izliyor. Ama bazılarına göre de, iki konu birbirinden farklı. Birincisi Rusya Dağlık Karabağ'a komşu değil, ikincisi de orada ne barış gücü ne de vatandaşları var. Gürcistan savaşından önce bile, Türkiye, Ermenistan'ı tecrit etmenin, bu ülkenin işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesini sağlamadığını anlamış görünüyordu. Ama müzakereler, buna ikna edebilir."



Economist, Türkiye ile Ermenistan'dan diplomatların aylarca gizli müzakere ettiklerine ilişkin haberlere dikkat çekerek, bu noktada Azerbaycan'ın Türkiye'nin Kafkas politikasında ağırlığı olduğunu vurguluyor.



'Ermeni tasarısı, ilişkilerin seyrine bağlı'



Economist, Amerikan seçimlerinden sonra Kongre'de yeni bir soykırım tasarısının gündeme gelme ihtimaline dikkat çekerek ''Ama eğer Türkiye ile Ermenistan ilişkileri gelişirse, o zaman tasarı askıya alınabilir'' diyor;



''Türkiye ilişkilerin geliştirilmesi için Ermenistan'dan soykırımın tanınması için Ermeni diasporasının kampanyasını desteklemeye son vermesini; ayrıca gerçeklerin tespit edilmesi için tarihçilerden oluşan bir komisyon kurulmasına izin vermesini istiyor. Sarkisyan fikre açık olduğunu ipuçlarını verdi, ama bu önerisi muhalefetin kendisini hainlikle suçlamasına neden oldu. En büyük engel Azerbaycan ve Türk ordusundaki müttefikleri. Erdoğan'ın bu hafta Bakü'ye yaptığı ziyarette Aliyev'i ikna etmesi bekleniyordu. Bu girişiminde başarısız olursa, Gül futbol maçına gidemeyebilir, böylece de uzlaşma şansı kaybolur.''

