T24 LogoT24 Logo
Dünya

Gül Ermenistan'a giderse...

Economist, Cumhurbaşkanı Gül'ün Ermenistan'a gitmesi durumunda Kafkaslar'da yeni bir dönemin açılacağını yazdı.

22 Ağustos 2008 03:00

Economist, Cumhurbaşkanı Gül'ün Ermenistan'a gitmesi durumunda Kafkaslar'da yeni bir dönemin açılacağını yazdı.

Saygın İngiliz dergisi Economist, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, 6 Eylül'de oynanacak Ermenistan-Türkiye milli maçı için Tiflis'e gitmesi durumunda Kafkaslar'da yeni bir dönemin açılacağı yorumunu yaptı. Dergi, bölgenin tek NATO üyesi ülkesi olan Türkiye'nin Gürcistan savaşının ardından daha büyük bir rol arayışında olduğuna da dikkat çekti.

Erdoğan'ın Kafkas Paktı'na sıcaklar

Başbakan Erdoğan'ın önerdiği Kafkas İstikrar ve İşbirliği Platformu fikrine Rusya, Gürcistan, Ermenistan ve Azerbaycan'ın sıcak baktıklarını, ama Türkiye ile Ermenistan arasında resmi ilişki olmadığı için bir yere varma ihtimalinin yüksek görülmediğine dikkat çeken Economist, Ermenistan'a yakıt ve gıda sevkinde Gürcü limanlarını kullandığını, Azerbaycan'ın da petrol ihraç ettiği hatların zarar gördüğünü anımsatıyor.

'Alternatif bir güzergah'

Erivan'daki Batılı bir diplomat şöyle konuşuyor: ''Bütün bunlar, bir tek yöne işaret etmeli: O da Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış. Erivan'la bir uzlaşma Bakü'ye, petrolünü ihraç etmesi için alternatif bir güzergah; Ermenistan'a da, Türkiye yoluyla bir can damarı vaadi sağlayacaktır. Bazı Ermeniler, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'ı güç kullanarak geri almasının önünü tıkadığını düşünerek Rusya'nın Gürcistan'ı işgalini sevinçle izliyor. Ama bazılarına göre de, iki konu birbirinden farklı. Birincisi Rusya Dağlık Karabağ'a komşu değil, ikincisi de orada ne barış gücü ne de vatandaşları var. Gürcistan savaşından önce bile, Türkiye, Ermenistan'ı tecrit etmenin, bu ülkenin işgal ettiği Azeri topraklarından çekilmesini sağlamadığını anlamış görünüyordu. Ama müzakereler, buna ikna edebilir."

Economist, Türkiye ile Ermenistan'dan diplomatların aylarca gizli müzakere ettiklerine ilişkin haberlere dikkat çekerek, bu noktada Azerbaycan'ın Türkiye'nin Kafkas politikasında ağırlığı olduğunu vurguluyor.

'Ermeni tasarısı, ilişkilerin seyrine bağlı'

Economist, Amerikan seçimlerinden sonra Kongre'de yeni bir soykırım tasarısının gündeme gelme ihtimaline dikkat çekerek ''Ama eğer Türkiye ile Ermenistan ilişkileri gelişirse, o zaman tasarı askıya alınabilir'' diyor;

''Türkiye ilişkilerin geliştirilmesi için Ermenistan'dan soykırımın tanınması için Ermeni diasporasının kampanyasını desteklemeye son vermesini; ayrıca gerçeklerin tespit edilmesi için tarihçilerden oluşan bir komisyon kurulmasına izin vermesini istiyor. Sarkisyan fikre açık olduğunu ipuçlarını verdi, ama bu önerisi muhalefetin kendisini hainlikle suçlamasına neden oldu. En büyük engel Azerbaycan ve Türk ordusundaki müttefikleri. Erdoğan'ın bu hafta Bakü'ye yaptığı ziyarette Aliyev'i ikna etmesi bekleniyordu. Bu girişiminde başarısız olursa, Gül futbol maçına gidemeyebilir, böylece de uzlaşma şansı kaybolur.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24