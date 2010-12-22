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Gül: Ermeni tasarısını endişeyle izliyoruz

Gül, ABD Başkanı Barack Obama'ya "Ermeni soykırımı" tasarısı ile ilgili bir mesaj gönderdi.

22 Aralık 2010 02:00

T24 - ABD Temsilciler Meclisi'nin kritik bir oturum gerçekleştirdiği dakikalarda, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Başkanı Barack Obama'ya "Ermeni soykırımı" tasarısı ile ilgili bir mesaj gönderdi.

Cumhurbaşkanı Gül, diplomatik kanallardan Obama'ya gönderdiği mesajda, Ermeni tasarısını gündeme getirme girişimlerini Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceği açısından endişe ile izlediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Gül ayrıca, iki ülke ilişkilerinin önemini en iyi bilen lider olarak Obama'dan “konunun Türkiye-ABD ilişkilerini rehin almasına izin vermemesini beklediklerini” iletti.

252 no'lu karar tasarısını dün Genel Kurul gündemine almayan ABD Temsilciler Meclisi bugün TSİ 18.00'de tekrar toplandı. Tasarı, Temsilciler Meclisi'nin bugünkü resmi gündeminde şu anda görünmüyor.

Meclis Demokrat Çoğunluk Lideri Steny Hoyer'in ofisinden yapılan duyuruda, programa eklemeler yapılabileceği ifade edildi.

"Kurallar Komitesi"nin tasarıyı gündeme alması ya da Meclis Başkanı Nancy Pelosi'nin "suspension of rules" (kuralların askıya alınması) yöntemiyle Meclis'e doğrudan getirmesi ihtimali halen sürüyor.


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