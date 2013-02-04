Gül: Emniyet teyakkuzdaydı ama önlenemedi

ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'ne yönelik saldırıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Emniyet teyakkuzdaydı, istihbarat teşkilatlarımız uyardı ama maalesef önlenemedi" dedi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ABD Elçiliği'ne düzenlenen saldırıyla ilgili konuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı'yla ortak basın toplantısı düzenleyen Gül, "Maalesef terör örgütünün bir saldırı peşinde olduğuyla ilgili emniyet ve istihbarat teşkilatlarımız teyakkuzdaydı ve herkesi ikaz ediyorlardı. Ama maalesef önlenemedi ve ABD Büyükelçiliği'ne bu saldırıyı gerçekleştirdiler'' dedi.

Gül, terörü Türkiye'nin gündeminden çıkarmak için herkesin samimi ve yoğun bir faaliyet içinde olduğunu belirterek, ''Bu konuda beklentilerin süreç çerçevesinde fiili yapılanlardan çok daha ileride olduğunu görüyorum. Bu da halkın da, herkesin de iyi niyet içerisinde olduğunu göstermektedir. Ümit ederim ki terör örgütü de bu mesajı alır ve yapması gerekenleri bir an önce yapar'' diye konuştu.

Didem Tuncay'ın sağlık durumunu yakından takip ettiklerini belirten Gül, durumun iyiye gittiğini ifade etti.

Ankara'da Cuma günü gerçekleşen patlama 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti. Saldırıyı DHKP-C üstlenmişti