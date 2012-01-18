Gül: Dink davasında halkın tepkisini görüyorum

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hrant Dink cinayeti davası için, "Yargı sürecinin bitmesini beklemek gerektiğini" söyledi. Gül, "Kesin karar çıktığında yeni bir değerlendirme yapılır" dedi.
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Hrant Dink davası kararına ilişkin, “Mahkeme süreci devam ediyor. Gördüğünüz gibi kamuoyunun genel tepkisini görüyorum, rahatsızlıklar var. Mahkeme sürecinin bitmesini beklemek lazım. Nihayetinde temyize gidecek daha gördüğüm kadarıyla. Dolayısıyla kesin karar çıktıktan sonra bakmak lazım” diye konuştu.