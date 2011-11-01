-Gül: Diğer ülkeler takdirle izliyor İSTANBUL (A.A) - 01.11.2011 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye, Afganistan ve Pakistan arasındaki üçlü iş birliğinin, söz konusu ülkelerin ötesinde, bölgesel istikrar ve iş birliğine katkıda bulunduğunu ve diğer ülkeler tarafından takdirle izlendiğini söyledi. Gül, ''Türkiye-Afganistan-Pakistan 6. Üçlü Zirvesi'', üç ülkenin cumhurbaşkanları arasında yapılan kısıtlı katılımlı oturumun ardından düzenlenen genel oturumun açılışında yaptığı konuşmada, ''Değerli kardeşlerim'' diye hitap ettiği konuk cumhurbaşkanları ile zirve vesilesiyle tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Söz konusu ülkeler arasındaki dostluk bağlarının tarihten geldiğini belirten Gül, şunları kaydetti: ''Halklarımızın birbirine duydukları kardeşlik hisleri de sarsılmazdır. Bu bağları korumak, daha da güçlendirmek ve geliştirmek hepimizin ortak vazifesidir. Türkiye, Afganistan, Pakistan arasındaki iş birliği, bu süreci başlattığımız 2007'den bu yana ilerlemektedir. Bu ilerleme, halklarımızın kadim dostluğunun tabii bir neticesidir. Ülkelerimiz arasındaki zengin iş birliği potansiyelini somut kazanımlara dönüştürme konusunda güçlü bir iradeye sahibiz. Türkiye, Afganistan ve Pakistan'ın bu üçlü iş birliği, ülkelerimizin ötesinde, bölgesel istikrar ve iş birliğine katkıda bulunmakta ve diğer ülkeler tarafından takdirle izlenmektedir.'' Cumhurbaşkanı Gül, bugün üçlü iş birliğinin nasıl ilerletilebileceğine ilişkin samimi bir görüş alışverişinde bulunacaklarını aktararak, ''Bu vesileyle atabileceğimiz adımlar, zirvemizin sonunda yapacağımız açıklamada da yer alacaktır. Bu düşüncelerle değerli kardeşlerim sayın Karzai ve sayın Zerdari'ye yeniden 'hoş geldiniz' demek istiyorum'' diye konuştu. Oturum, daha sonra basına kapalı olarak devam etti.