Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Çankaya Köşkü'ndeki ilk iftar yemeğini şehit aileleri ve gazilere verdi. Yaptığı konuşmada Kürt açılımıyla ilgili mesajlar vardı. Gül, "devletiniz yanlış yapmaz. Şehitlerimizin acısını, gazilerimizin fedakârlığını unutmaz" dedi, acılara yenileri eklenmesin diye gayret içinde olduklarını söyledi.

Çankaya Köşkü'nde basına kapalı gerçekleşen iftar yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Yemeğe, 2008 ve 2009 yıllarında şehit olanların yakınları ile gazilerden oluşan yaklaşık 300 kişilik bir grup katıldı.

İftarda Cumhurbaşkanı Gül'e eşi Hayrünnisa Gül de eşlik etti. Konukların Köşk'e saat 16.00'da giriş yaptıkları ve Cumhurbaşkanlığı'nı gezdikleri öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, şehit aileleri ve gazilerden devletten emin olmalarını isteyerek, devletin hiçbir zaman yanlış bir iş yapmayacağını, şehitlerin acısını, gazilerin fedakarlığını asla unutmayacağını belirtti.

Gül, "Bir dahaki Ramazana, Allah kısmet ederse, davet edeceğim yeni şehit ailesi olmasın. Bütün arzumuz bu. Bütün çalışmalarımız da hep bu yönde" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül'ün, Çankaya Köşkü'nde şehit aileleri ve gazilere verdiği basına kapalı iftar yemeğindeki konuşması ve yemeğe ilişkin görüntü ve fotoğraflar Cumhurbaşkanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.

Konuklarını Büyük Resepsiyon Salonu'nun girişinde karşılayan Cumhurbaşkanı Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün, şehit çocukları ve gazilerle yakından ilgilendiği görülüyor.

Gül konuşmasına, "Aziz şehitlerimizin eşleri, anneleri, babaları, yakınları ve çok saygıdeğer gazilerimiz, hepinize önce hoş geldiniz diyorum. Sizleri eşimle beraber Çankaya'da, Cumhurbaşkanlığı'nda, bir Ramazan akşamı iftarda misafir etmekten, ağırlamaktan büyük bir onur duyuyorum" sözleriyle başladı.

İftar yemeğinin verildiği salonda, yerli yabancı çok kişiyi misafir ettiğini, yemekler verdiğini anlatan Gül, "Ama bütün kalbimden gelen samimiyetle size şunu ifade etmek isterim ki bütün bu misafirler içerisinde en değerli olanlar sizlersiniz. Çünkü sizler; çocuklarınızı, eşlerinizi, yakınlarınızı, en sevdiklerinizi, bu vatan için, bu millet için feda ettiniz. Hepsinin ruhu şad olsun" diye konuştu.

"Ateş hep düştüğü yeri yakıyor"

"Şüphesiz ki hepimiz, bütün şehitlerimizin arkasından çok üzüldük, çok ağladık" diyen Gül, konuşmasında "Sizler merasimlerde gözyaşlarınızı bazen dışa akıttınız, bazen içe akıttınız. Bizler de mümkün olduğu kadar katıldığımız bütün şehit cenazelerimizde inanın ki bütün acılarımızı hep içimize akıttık, ama şüphesiz ki ateş hep düştüğü yeri yakıyor. Sizlerin acısı çok daha ayrıdır. Acıları yenilemek istemiyorum, ama sizleri de doğrusu böyle bir günde, bu devletin, bu milletin en yüce makamına davet ederek, herkese şunu göstermek istiyorum ki şehitlerimiz ve gazilerimize bizim en çok saygı duymamız gerekir" ifadelerini ktullandı.

Gül, "Onların geride bıraktıkları ve gazilerimiz, her türlü hizmeti yapmamız gereken en değerli vatandaşlarımızdır. Bu işareti bütün valilere, bütün devlet görevlilerine, herkese göstermek istiyorum ki herkes sizlere her türlü ihtimamı göstersin. Sizler bir devlet görevlisinin kapısını çaldığınızda bütün kapılar sizlerin önünde açılmalı, hepsi sizin önünüzde hürmetle eğilmeli ve size her türlü kolaylık, her türlü hizmet sonuna kadar yapılmalı, bunu göstermek istiyorum" dedi.

"Yeni acılar duyulmasın"

Cumhurbaşkanı Gül, iki senedir Cumhurbaşkanı olarak burada bu geleneği sürdürdüğünü, bugün üçüncü kez şehit aileleri ve gazilerle olduklarını belirterek bütün arzularının yeni acıların yaşanmasının istenmediğini söyledi.

Gül, "Bütün arzumuz şudur; sizlere yenileri eklenmesin, yeni acılar duyulmasın. Bunun için hepimiz, herkes çok büyük gayret içerisinde. Bugünlerde kafa karıştırıcı bazı şeyler var, sizler de eminim ki görüyorsunuz, dinliyorsunuz, inanın bunların bazılarına ben de çok üzülüyorum, ama devletinizden emin olun. Devletiniz hiçbir zaman yanlış bir iş yapmaz. Hele hele şehitlerimizin acısını, gazilerimizin fedakarlığını asla unutmaz. Bütün gayretler sizlere yenilerini eklememek için. Arzu ediyorum ki bu son olsun. Bir daha ki Ramazana, Allah kısmet ederse, davet edeceğim yeni şehit ailesi olmasın. Bütün arzumuz bu. Bütün çalışmalarımız da hep bu yönde. Bundan emin olabilirsiniz" dedi.

İftar yemeğine İzmir'den, Edirne'den, Diyarbakır'dan, Şırnak'tan, Muş'tan, Erzurum'dan, Samsun'dan, Yozgat'tan, Bursa'dan, Türkiye'nin dört bir yanından şehit aileleri ve gazilerin katıldığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Gül, "Bu memleket hepimizin. Aramızda kökümüzü sorarsanız, benim işte Türk, benim işte konuşmam Kürttür diye hepsi var, ama hepimiz bu memleketin çocuklarıyız, bu memleketin sahipleriyiz. Bu memlekette çocukların önünü açmak, bu memlekette acıları dindirmek ve herkesi mutlu, mesut yapmak için hepimizin uğraşması lazım" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Gül, "Belki bazılarınızın sıkıntıları olabilir, problemleri olabilir. Arzu ederdim ki hepinizin masasında olayım ama işte görüyorsunuz, masalarımızın sayısı bu kadar çok olunca bu mümkün olmuyor. Onun için hepinizin masasında, benim şimdi bir temsilcim var. Sizden ricam şu; ne olursa olsun, herhangi bir sorun olabilir, herhangi bir arzunuz olabilir, herhangi bir düşünceniz olabilir, benim masalarınızdaki temsilcilerime onları söyleyin veya vereceğiniz herhangi bir zarf, mektup olabilir. Onları hiç çekinmeden hepsine verin. Ve ben bunların hepsini takip edeceğim, bunların hepsini muhakkak ki yerine getireceğiz ve sizlere de haber vereceğiz" dedi.