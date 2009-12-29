Gül, devletin zirvesini toplayacak

Gül, anayasadaki “devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetme” görevi çerçevesinde yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin temsilcilerini, 5 Ocak’ta aynı masa etrafında buluşturacak.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a yönelik suikast iddialarının ardından Genelkurmay Seferberlik Bölge Başkanlığı’nda başlatılan soruşturma nedeniyle yaşanan gerginlik üzerine “devletin zirvesiyle toplantı” kararı aldı. Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Gül, anayasadaki “devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetme” görevi çerçevesinde yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin temsilcilerini, 5 Ocak’ta aynı masa etrafında buluşturacak.





Adalet Bakanı da var



Gül’ün vereceği öğlen yemeğine TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, Danıştay Başkanı Mustafa Birden, Sayıştay Başkanı Recai Akyel, Askeri Yargıtay Başkanı Hâkim Tuğgeneral Ahmet Alkış ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkanı Hâkim Tuğgeneral Turgut Arıbal davet edildi. Adalet Bakanı Sadullah Ergin de, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanı sıfatıyla yemeğe çağrıldı. Davetiyelerde, yemeğin yasama, yürütme ve yargı organları başkanlarına yeni yıl münasebetiyle verildiği belirtilirken, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen ile kanun ve kararlardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Emin Kuz’un da masada yer alacağı öğrenildi.





Benzeri 21 Ocak’ta yapılmıştı



Bu yıl başında, Genelkurmay Başkanlığı’nın 16 Ocak’taki basın bilgilendirme toplantısında, emekli Albay Abdülkerim Kırca’nın ölümünün ardından yapılan haberlere dikkat çekilmiş ve yargılama sürecine herkesin saygı göstermesi gerektiği vurgulanmıştı. Peşi sıra yapılan yorumlarda, kişi ve kuruluşların adeta yargısız infaz edilerek suçlu ilan edildiği ve kurumlar arasında gerginlik yaşandığı haberleri medyaya yansımıştı. Cumhurbaşkanı Gül de, 2009’un ilk günlerinde, Ergenekon soruşturması çerçevesinde yaşanan gelişmelerin kutuplaşmalara neden olması üzerine “Bu konuda hem resmi, hem basın yayın kuruluşları; herkes çok dikkatli olmalıdır. Çünkü bu işler kutuplaşma ve polemiğe çevrilirse bunun büyük zararı olur Türkiye için” demişti.Gül, bu açıklamasının ardından 21 Ocak’ta, anayasadaki “devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetme” görevi çerçevesinde üç ayrı kuvveti oluşturan devlet organlarının başındaki isimlere öğlen yemeği vermişti. Yemeğin ardından yapılan açıklamada da şöyle denilmişti:



“Özellikle ülkemizde demokrasinin derinleşmesinin, hukukun üstünlüğüne ve temel ilkelerine titizlikle bağlı kalınmasının ve uygulamalarda usul yasalarına azami özen gösterilmesinin Türkiye’yi daha da güçlü kılacağı, karşılaşılan sorunların aşılmasını kolaylaştıracağı ve toplumda güven ortamını pekiştireceği hususları üzerinde etraflıca durulmuştur.”



“Ergenekon soruşturmasındaki bazı usul tartışmaları ve yargısız infaz” iddialarının zirvede ele alındığı teyit edilmişti.



Anayasa maddesi



Cumhurbaşkanı’nın görevleri, Anayasa’nın 104. maddesinde düzenleniyor. Cumhurbaşkanı’nın yasama, yürütme ve yargı ile ilgili görevleri sıralanan maddede, “Cumhurbaşkanı devletin başıdır. Bu sıfatla Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Türk Milleti’nin birliğini temsil eder. Anayasa’nın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını gözetir” ifadeleri yer alıyor.