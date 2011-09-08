Gül: Demokratik açıdan önemli mesafe kaydettik

T24 - Cumhurbaşkanı Gül, Türkiye'de siyasi ve ekonomik alanlarda eş zamanlı olarak yürütülen reformların, birbirinin tesirini çarpan etkisiyle artıran sonuçlar doğurduğunu söyledi.





Gül, Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev'in daveti üzerine ''onur konuğu'' olarak katıldığı Yaroslavl Küresel Politika Forumu'nda bir konuşma yaptı.







Bu yıl üçüncüsü düzenlenen forumun kısa sürede küresel anlamda önemli bir platforma dönüştüğünü ifade eden Gül, foruma hitap etmekten büyük bir mutluluk duyduğunu belirtti.







Başta Rusya Devlet Başkanı Medvedev olmak üzere forumun hayata geçmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gül, forumu, ''önemli meseleleri tartışmak için son derece yararlı bir platform'' olarak tanımladı.





Cumhurbaşkanı Gül, forum dolayısıyla bin yıllık köklü tarihiyle dünya kültür mirasının önemli eserlerine ev sahipliği yapan Yaroslavl'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.







Geçen yıllarda gerçekleştirilen iki forumda modern devlet kavramının derinlemesine incelendiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Gül, küreselleşme nedeniyle pek çok toplumsal kavramın felsefi kalıplarla açıklanmasının zor bir hal aldığını kaydetti.







Gül, küreselleşme nedeniyle ortaya çıkan, ''kişi hak ve özgürlüklerinin genişletilmesi ve güvenlik'', ''ulusal egemenlik ve uluslararası meşruiyet'', ''bireysel fayda ve toplumsal maliyet'', ''ekonomik büyüme ve adil paylaşım'' gibi ikilemlerin çözüm süreçlerinin, modern devletin vasıflarının oluşmasında belirleyici olmaya başladığını anlattı.



Cumhurbaşkanı Gül, şunları söyledi:





''Siyasi alanda ise yaptığımız reformlarla; demokrasi, şeffaflık, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıkların korunmasını teminat altına alan kurumları güçlendirdik. Çoğulcu demokratik normlara uyum yönünde önemli mesafe kaydettik. Siyasi ve ekonomik alanlarda eş zamanlı olarak yürüttüğümüz reformlar, birbirinin tesirini çarpan etkisiyle artıran sonuçlar doğurmuştur. Bu çerçevede, gerçekleştirilen siyasi ve hukuki reformlarla temel hak ve özgürlük alanları genişleyip demokrasimiz güçlendikçe, ülkemize duyulan güven ve yapılan yatırımlar artarak ekonomimiz üzerinde olumlu yansımada bulunmuştur.





Bugün Türkiye, dünyanın 16, Avrupa'nın 6. büyük ekonomisi konumuna yükselmiştir. Diğer taraftan, ekonomik reformlarla artan maddi imkanlarımız sayesinde Türkiye, demokratikleşme ve modern devlet olma yolunda daha özgüvenli şekilde hareket etmeye ve önemli bölgesel ve küresel sorumluluklar üstlenmeye başlamıştır. Bu meyanda, ülkemiz yılda 2 milyar dolara yaklaşan, hiçbir karşılık beklemeden insanlık adına yapılan kalkınma yardımlarıyla yükselen bir donör ülke konumuna terfi etmiştir.''





Uçak kazası gölgeledi



Forumun düzenlendiği tarihi kentte içinde Lokomotiv Yaroslavl buz hokey takımının da bulunduğu uçağın kalkış sırasında düşmesi ve 45 kişinin yaşamını yitirmesi ülkede üzüntüye neden oldu. Forum çerçevesinde düzenlenen bir dizi etkinlik iptal edilirken, forumun düzenlendiği Lokomotiv Yaroslavl'ın Arena 2000 adlı spor kompleksinin binanın önüne taraftarlar akın etti.



Gözyaşları içinde oluşturulan platforma çiçek bırakan ve mum yakan taraftarlar yaşananlara inanamıyor. Medvedev'in de gün içerisinde kaza bölgesinde incelemelerde bulunması bekleniyor.

Gül-Medvedev ikili görüşme yapacak



Bu yıl üçüncüsü düzenlenen forumda "Çok Etnikli Toplumlarda Demokratik Kurumlar", "Zengin ve Yoksul: Adalet Nerede?" ve "Küresel Güvenlik ve Yerel İhtilaflar" başlıklarında üç ana konu çerçevesinde toplantılar düzenleniyor.



2009 yılında yapılan "Modern Devlet ve Küresel Güvenlik" temalı toplantıya Fransa ve İspanya Başbakanları François Fillon ve José Luis Zapatero, 2010 yılında yapılan "Modern Devlet: Demokrasi Standartları ve Etkinlik Kriterleri" temalı toplantıya ise Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Myung-Bak ve İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi katılmıştı.



Cumhurbaşkanı Gül'ün Yaroslavl'da Medvedev'le ikili bir görüşme yapması da bekleniyor. Gül-Medvedev görüşmesinde iki ülke ekonomik, siyasi ve enerji alanındaki ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslar arası gelişmeler ele alınacak.