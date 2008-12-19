Gül: Deli saçması, Arıtman: Ardındayım

CHP’li Canan Arıtman’ın, özür kampanyası için ’düşünce özgürlüğü’ diyen Gül’e yönelik, "Annesinin etnik kökeni araştırılsın" sözleri tepki çekti. Gül’ün, bu sözlerle ilgili "Deli saçması" dediği öğrenilirken, CHP lideri Baykal da milletvekilinin ’özür dilemesi’ni istedi. MHP Arıtman’a destek verdi.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ın, "Ermeniler’den özür dileme kampanyası"na ilişkin yaklaşımını eleştirirken ortaya attığı, "Annesinin etnik kökeninin araştırılması" önerisi için "deli saçması" dediği öğrenildi. Arıtman’ın, annesi Adviye Gül ile ilgili bu iddiası Gül’ü tepkisini çekti. Gül, Arıtman’ın, annesiyle ilgili ortaya attığı bu iddia için yakın çevresine, "deli saçması" dedi. Gül, "böylesine deli saçması bir iddianın ciddiye alınamayacağını" da belirterek, "kaale bile almıyorum" dedi.



1200 yıllık aile



Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yer alan Gül’ün biyografisinde de, Gül ailesinin soyağacının 1200’lü yıllara dayandığı belirtilirken, "Gül soyadı, Selçukluların Kayseri’de yaptığı Gülük Camii’nin ilk imamlarından olan atalarından gelmektedir" denildi. "İstiklal Savaşı Gazisi olan dedesi Hayrullah Efendi ticaretle uğraşmıştır" denilen biyografide, Arıtman’ın hedef aldığı anne Adviye Gül’e ilişkin de şu bilgi yer aldı: "Annesi Adviye Gül, kentin köklü Satoğlu ailesine mensup şair ve öğretmen bir babanın kızıdır."

Canan Arıtman, ise dün geri adım atmadı ve Hürriyet’in sorularını şöyle yanıtladı: "Özür dilenecek, ayıp olacak bir şey söylemedim; bu millete yapılan ayıp ve haksızlığın karşısında durdum. Bunu söylemek de, milletin hakkını korumayan Cumhurbaşkanına tepki koymak da, bunu sorgulamak da ayıp değil."