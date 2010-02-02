Gül de 'EMASYA'ya gerek yok' dedi

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin geldiği hukuk standartları ve hukuk anlayışı çerçevesinde kendisinin de EMASYA Protokolü'ne gerek olmadığı kanaatinde olduğunu söyledi.

Gül, Kosova Cumhurbaşkanı Fatmir Sejdiu ile Çankaya Köşkü'nde düzenlediği ortak basın toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gül, Milli Güvenlik Siyaset Belgesi'nde yapılabilecek olası bir değişiklikle ilgili görüşlerinin sorulması üzerine, Milli Güvenlik Siyaset belgelerinin belli periyodlarda zaman zaman ele alındığını anımsatarak, bu belgelerin o günün şartları, anlayışı ve beklentileri çerçevesinde yazıldığını ifade etti.

Yeni bir siyaset belgesinin hükümetin iradesi çerçevesinde yazılabileceğini belirten Gül, belgenin nasıl yazılacağının da belli olduğunu kaydetti.



Cumhurbaşkanı Gül, Milli Siyaset Güvenlik Belgesi'nin yol gösterici olduğunun altını çizerek, "Bunlar Anayasa maddesi, kanun değildir. Her ülkede olduğu gibi Türkiye'nin de stratejik güvenlik belgesi olması doğrudur ve bu da bugünün şartlarına göre yeniden hazırlanabilir. Bunda herhangi bir anormallik söz konusu değildir" diye konuştu.



Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın EMASYA Protokolü'nün kaldırılacağını açıklamasıyla ilgili değerlendirmesinin sorulması üzerine de şöyle konuştu:



"EMASYA, İçişleri Bakanlığı ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında imzalanmış, kendi mantığı ve hukuku olan bir protokoldür. Ben de bugünkü hukuk anlayışımız ve geldiğimiz hukuk standartları çerçevesinde buna gerek olmadığı kanaatindeyim. İçişleri Bakanlığı ve TSK nasıl ortak imzaladılarsa ortak imzalarıyla buna son vermelerinin doğru olduğu kanaatindeyim. Bütün bunlar hükümetin vereceği karardır. Türkiye'yi yöneten ve TBMM'ye karşı sorumlu olan hükümettir."



TEKEL işçileri için devreye girecek mi?



Cumhurbaşkanı Gül, TEKEL işçilerinin eyleminde çözüm için devreye girip girmeyeceği sorusunu ise "Ben bununla ilgili Türk-İş yöneticilerine de Başbakan'a da görüşlerimi ifade ettim. Ümit ederim görüşülerek bir neticeye ulaşılır" diye yanıtladı.