Gül: Cumhuriyet tarihinin en zor günlerinden geçiyoruz

11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, artan terör saldırılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede, Türkiye’nin çok büyük tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade ederek, “Cumhuriyet tarihinin en zor günlerinden geçiyoruz” dedi.

Hürriyet'in haberine göre Ankara'da 28 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısı ile Güneydoğu'daki operasyonlarda artan şehit haberleri hatırlatılan Gül, saldırıda hayatını kaybedenler için baş sağlığı dilediği açıklamasında, Türkiye’nin Cumhuriyet tarihinin en zor günlerinden geçtiğini ifade etti.

Abdullah Gül, “Hem Ankara’da, hem Diyarbakır’da dün ve bugün hain terör olaylarında kaybettiğimiz asker, sivil bütün vatandaşlarımıza başsağlığı diliyorum. Allah rahmet etsin. Başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere, bütün milletimizin başı sağ olsun. Şu bir açık ki, şunu görmemiz gerekir; yakın tarihimizin ve hatta cumhuriyet tarihinin en zor günlerinden geçiyoruz. İçeride ve dışarıda bu tür tehditler karşısında, böyle bir dönemde Türkiye içerisinde birlik, beraberlik, dayanışma çok önemli. Bu dayanışmayı; siyasi görüşleri ne olursa olsun, herkesin bir araya gelmesi için, siyasi iç barışın sağlanması çok önemli. Ancak dayanışma böyle olabilir. Çünkü çok büyük tehditlerle karşı karşıya Türkiye. Bütün bunların üstünden gelebilmek, sağduyu ile harekete edebilmek rasyonel politikalar geliştirebilmek için böyle bir istişare, diyalog ve dayanışma; bunun şart olduğunu görüyorum. Milletimizin başı sağolsun. Çok acılı günler yaşıyoruz” dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, terör örgütü PKK’nın Suriye kanadı YPG’ye yönelik gerçekleştirdiği operasyonlara ilişkin görüşleri de sorulan Gül, “Onları şu anda devleti yönetenler, ellerinde istihbaratı olanlar, onların en doğru kararları verdikleri kanaatindeyim. Çünkü bir şey söyleyemem ayaküstü bu konularla ilgili” diye cevap verdi.