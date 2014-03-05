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Gül: Cumhurbaşkanlığı'nın da dinlendiğini bana Erdoğan söyledi

Gül: DDK'nın çalışma yapması, kuralları incelemesi, noksanlıklar var mı, bunlarla ilgili ne tip tedbirler yasalar çıkmalı, kurallar ortaya konmalı ki bu şikayetlerden kurtulabilelim

05 Mart 2014 16:11

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cumhurbaşkanlığının da dinlendiğini kendisine Başbakan Erdoğan’ın söylediğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Gül ayrıca, beş konu ile ilgili inceleme yapılması için Devlet Denetleme Kurulu’na neden talimat verdini açıkladı. Gül, “Çalışmaları yapmaları, kuralları incelemeleri, noksanlıklar var mı, bunlarla ilgili ne tip tedbirler yasalar çıkmalı, kurallar ortaya konmalı ki bu şikayetlerden kurtulabilelim” dedi.

Abdullah Gül gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

Önemli konularla ilgili daha önce de DDK'ya talimat verip çalışmalar yaptırtmıştım. Onları bitince kamuoyuyla paylaşılmıştı. Şimdi de gördüğünüz gibi hepimiz yaşıyoruz, gerek telefon dinlemeleri, yolsuzluklar, imar rantlarıyla ilgili konular çok tartışılıyor bu konularla ilgili de DDK'ya talimat verdim.

Çalışmaları yapmaları, kuralları incelemeleri, noksanlıklar var mı, bunlarla ilgili ne tip tedbirler yasalar çıkmalı, kurallar ortaya konmalı ki bu şikayetlerden kurtulabilelim. Bununla ilgili yapılan çalışmalar.

 

‘Dinlemeleri başbakan bana da söyledi’

 

Benim doğrusu makam odasıyla ilgili böyle şeyler söz konusu değil. Ama bazı ortam dinlemelerinin olduğunu doğrusu Sayın Başbakan bana da söyledi.

 

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