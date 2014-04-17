Gül: Cumhurbaşkanlığı kimsenin cebinde değil

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Köşk seçimleri konusunda takvimin açıklandığını, kararı Türk halkının vereceğini söyledi. Adaylıkla ilgili de Başbakan Tayyip Erdoğan’la henüz görüşmediklerini belirtti. Gül, başka adayların çıkabileceğini, hiç kimsenin cumhurbaşkanlığını cebinde görmediğini ifade etti.

Gül, ağustos ayındaki Köşk seçimleriyle ilgili önemli mesajlar verdi. Konuyu henüz Başbakan Tayyip Erdoğan’la konuşmadığını belirtti, “Şüphesiz ki başka adaylar olacaktır ve neticede halk karar verecektir. Hiç kimse şimdiden ‘bu benim cebimde’ dememektedir.” dedi. Letonya Cumhurbaşkanı Andris Berzins’le Çankaya Köşkü’ndeki görüşmesinin ardından yapılan ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplayan Gül, tekrar aday olmaması halinde siyasete devam edip etmeyeceğiyle ilgili soruyu ise cevapsız bıraktı. Milli İstihbarat Teşkilatı’na geniş yetkiler veren düzenlemenin sorulması üzerine Gül, yasayı yakından takip ettiğini, görüşlerini hem hükümetle hem de MİT Müsteşarı’yla paylaştığını söyledi. “İşin doğası gereği, nereden bakarsanız öyle. Ama gayet dikkatli bir şekilde görüşlerimi hep paylaşıp tavsiye ettim. Nihayetinde TBMM’nin kararıdır, yasayı TBMM yapar.” diye konuştu.

Letonya Cumhurbaşkanı Andirs Berzins’le Çankaya Köşkü’nde bir araya gelen Gül, görüşmenin ardından yapılan ortak basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevaplandırdı. Basın mensuplarının cumhurbaşkanı seçimleriyle ilgili soruları üzerine Gül, Yüksek Seçim Kurulu (YSK)’nun seçim takvimini açıkladığını hatırlattı. Ardından şunları söyledi: “Daha önce de söylediğim gibi, Sayın Başbakan ile konuşacağız. Bunu yapmadık ama yakında konuşacağız tabii ki. Ama şahıslarımızla, ikimizle ilgili bir konu. Zaman zaman ‘Biz, ikimiz konuşacağız’ deyince, buradan farklı farklı eleştiriler de duyuyorum. Şüphesiz ki başka adaylar olacaktır ve neticede seçimlerle halk karar verecektir. Hiç kimse şimdiden ‘Bu benim cebimde’ de dememektedir. Onun için bunun bilinmesini istiyorum.” Gül, yeniden aday olmaması halinde siyasete devam edip etmeyeceğine ilişkin soruyu ise cevapsız bıraktı.

Milli İstihbarat Teşkilatı’na geniş yetkiler veren yasayla ilgili değerlendirmelerinin sorulması üzerine Gül, konuyla ilgili görüşlerini hem hükümetle hem de MİT Müsteşarı’yla paylaştığını kaydetti. Gül, “İşin doğası gereği, nereden bakarsanız öyle. Ama gayet dikkatli bir şekilde görüşlerimi hep paylaşıp tavsiye ettim. Nihayetinde TBMM’nin kararıdır, yasayı TBMM yapar. Milletvekillerinin vereceği bir karardır.” görüşünü dile getirdi.