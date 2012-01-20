Gül: CHP Anayasa Mahkemesi'ne gidebilir

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, görev süresiyle ilgili tartışmalara ilişkin, “Söyleyeceklerimi daha önce söyledim. Anayasaya aykırılığı iddia ediliyorsa ana muhalefet partisi Anayasa Mahkemesi’ne gidebilir” dedi.



Cumhurbaşkanı Gül, Niğde Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gül, Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu Tasarısı'nın TBMM Genel Kurulunda kabul edildiği ve bu konuda anayasaya aykırılık tartışmalarının olduğunun hatırlatılması üzerine “Konuyla ilgili ben söyleyeceklerimi söyledim daha önce, ekleyecek bir şeyim yok ama anayasaya aykırılığı iddia ediliyorsa tabii ki Anayasa Mahkemesine herhalde anamuhalefet partisi iddia ediyorsa gidecektir” dedi.



Bir gazetecinin “İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından Hrant Dink davası ile ilgili İstanbul, Ankara ve Trabzon'da soruşturma başlatıldığına ilişkin iddialar olduğunun” hatırlatılması üzerine Gül, “Bunlar yargı süreci demek ki idari konuda da araştırılacak şeyler var ise muhakkak ki araştırılacaktır. İhmal var mı yok mu? Ayrıca yargı süreci bitmedi biliyorsunuz” dedi.



Gül, bir başka gazetecinin Mahkeme Başkanının ve Savcının açıklamalarını hatırlatarak değerlendirmesini sorması üzerine de şöyle konuştu:



“Yargı süreçlerine polemiğe girmeden bakmak gerekir. Bunlar aslında yargılama sürecinin devamı, savcı mahkeme kararından tatmin olmazsa temyize gidebilir. Temyize giderken de bu söylediğiniz argümanları ileri sürerek gider. Mahkemede birinci aşamada kararını vermiş durumda, ama süreç devam ediyor. Esas Yargıtay bütün bu olup bitenleri gözden geçirecektir, değerlendirecektir. Kamuoyunun tepkisi gayet açık bir şekilde ortada, demek ki hala bazı şeyleri araştırmak daha iyi bir şekilde gözden geçirmek gerekiyor. Danıştay'daki cinayette de biliyorsunuz mahkemenin kararı farklıydı daha sonra Yargıtay da başka bir şekilde değerlendirildi. Ve yargı süreci hala devam ediyor. O bakımdan sürece böyle bakmak gerekir.”



“İlker Başbuğ'un yargılanma sürecinde siz 'Yüce Divan'da yargılanması gerekir' dediniz. Ama mahkeme 'ben yargılayacağım' dedi. Buradaki görüş ayrılığının kaynağında ne vardı?” sorusu üzerine de Gül, “Mahkemenin kararı” yanıtını verdi.





