-GÜL: BÜYÜK MEMNUNİYET DUYUYORUZ LİZBON (A.A) - 20.11.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, NATO Zirvesinde dün kabul edilen Stratejik Konseptin "arzu ettikleri çerçeve içinde" çıktığını, bundan "büyük memnuniyet" duyduklarını söyledi. Portekiz'in başkenti Lizbon'da devam eden NATO Zirvesini değerlendiren Gül, "Dün kabul edilen Stratejik Konsept arzu ettiğimiz çerçeve içinde çıktı, bundan büyük memnuniyet duyuyoruz" diye konuştu. NATO-AB ilişkilerinde Türkiye'nin hassasiyetleriyle ilgili olarak Gül, "Memnuniyetle şunu ifade ederim ki, başta NATO Genel Sekreteri olmak üzere birçok önemli AB üyesi sorumluluklarını hatırlayarak, toplantılarda Türkiye'ye karşı sorumluluklarını yerine getirmek durumunda olduklarını ve bunun muhakkak olması gerektiğini açık açık ifade ettiler" dedi. Cumhurbaşkanı Gül, Afganistan ile ilgili olarak da, şunları söyledi: "Bizim özellikle NATO toplantılarında söylediğimiz şey şu: Afganistan'da sadece askeri harcamalarla, asker gücüyle orada bir neticeye varılamaz, orada huzur olmaz, istikrar, güvenlik, sağlanamaz. Bütün bunlardan önce Afgan halkının gönlünü ve kalbini kazanmak gerekir. Afganistan, Afganlarındır" açıklamasında bulundu. Gül, NATO ile Rusya arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi yönünde alınan kararları da "Rusya'nın tabii ki Türkiye'nin komşusu, ama birçok Avrupa ülkesinin de komşusu olduğunu" belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Nükleer silahlar, uzun menzilli füzeler, bütün bunlar söz konusu olduğunda ayrı bir süper ülkedir. Dolayısıyla NATO ve Rusya arasındaki ilişkiler uzun süredir çok önem taşımakta. Bu konuda istişareler yapılıyor, bu da barış ve istikrar için çok önemli."