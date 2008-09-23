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Dünya

Gül bugün 191 ülkeye hitap edecek

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 63'üncü dönem BM Genel Kurulu genel görüşmelerinin açılışı dolayısıyla bugün BM Genel Kurulu'na hitap edecek

23 Eylül 2008 03:00

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, 63'üncü dönem BM Genel Kurulu genel görüşmelerinin açılışı dolayısıyla bugün BM Genel Kurulu'na hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Gül, BM Genel Kurulu salonunda düzenlenecek ve 192 ülkenin devlet ve hükümet başkanları ile diğer üst düzey yetkililerinin konuşma yapacakları salonda baştan 8. sırada yer alıyor. Cumhurbaşkanı Gül'ün konuşmasından önce evsahibi ülkenin devlet başkanı olarak bu yıl son kez ABD Başkanı George W. Bush konuşma yapacak.

Gül, BM'deki konuşması öncesinde ise Genel Sekreter Ban Ki-mun'un açılışa katılan BM ülkelerinin liderleri onuruna verdiği "hoşgeldiniz resepsiyonuna" katılacak. Gül, BM Genel Kurulu'na hitabının ardından BM'deki ikili temaslarına Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Zerdari ile başlayacak. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın da katılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Gül dün ikili görüşmelerinin ardından ABD Başkanı George W. Bush ve eşi Laura Bush'un 63. dönem BM Genel Kurulu açılışı nedeniyle Waldorf Astoria otelinde verdiği resepsiyona katıldı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı resepsiyon basına kapalı yapıldı.

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