Gül: Bu sefer bayramı böyle yapmak nasip olacakmış

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül depremzedeleri ziyaret amacıyla geldiği Van'da çadır kentti ziyaret etti. Gül, Türk halkının yardımseverliğine vurgu yaparak "Bu sefer bayramı böyle yapmak nasip olacakmış" dedi.







Bayrama depremin vurduğu Van’da giren Cumhurbaşkanı Gül, depremzedelerin sorunların dinledi. Bir çocuk, Gül’e “çorabım yok” derken, korumalar depremzede çocuklara 10’ar lira dağıttı.



Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Van merkez Ulu Cami'de bayram namazının çıkışında açıklama yaptı.



Sözlerine bütün vatandaşların ve özellikle Vanlıların bayramını kutlayarak başlayan Gül, deprem nedeniyle bayrama buruk bir şekilde girildiğini ifade etti.



Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Gül, şunları kaydetti:



''Cenab-ı Allah böyle afetlerden bütün milletimizi, bütün insanlığı, herkesi korusun ama tabii ki bayramın ne olduğunu bilmemiz gerekir. İşte bugünlerde bayram, esas anlamlıdır. Bugünlerde herkesin birbiriyle daha çok dayanışması, birbiriyle daha çok kardeş olduğunu hissetmesi, hepimizin büyük bir millet olduğumuzu ve bu milletin parçaları ve fertleri olarak hepimizin birbirimize daha çok kucaklaşmamız gerektiği, ihtiyacı olanlara hepimizin, hep beraber koşmamız ve kucaklamamız gereken gündür. Bayramın anlamı bu. Böyle bir afet, böyle üzüntülü, böyle buruk bayram olmasa da zaten yapmamız gereken buydu. Ama bu bayrama biraz böyle hepimiz maalesef üzgün girdik. Bu görevlerimizi, vazifelerimizi çok daha iyi hatırlamamız gerekir. Ben bir kez daha hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şehitlerimize gazilerimize, hepsine Allah'tan rahmet diliyorum ve bütün vatandaşlarımın bayramlarını bir kez daha tebrik ediyorum ve sizin de hepinizin de bayramı kutlu olsun.''



Cumhurbaşkanı Gül'e cami çıkışında Toplum Destekli Polis tarafından bayram şekeri ve kolonya ikram edildi. Polis, camiye gelen vatandaşlara deprem nedeniyle başsağlığı ve bayram kutlama mesajı içeren broşür dağıttı.



Ulu Cami'de Cumhurbaşkanı Gül ile birlikte Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş ve Van Valisi Münir Karaloğlu da bayram namazını kıldı.



Gül, namazın ardından camide vatandaşlarla da bayramlaştı.

Şeker ve kolonyayla karşılandı



Bayram namazının ardından Kızılay tarafından kurulan Mevlana Evleri'ne geçen Gül, vatandaşlarla bayramlaştı ve geçmiş olsun dileklerini iletti.



Vatandaşlar, geçici barınaklarını gezen Gül'e şeker ve kolonya ikram ettiler.



Bazı depremzedeler yürütülen faaliyetler ve yardımlarla ilgili teşekkürlerini sunarken, bazı depremzedeler de barınma ve beslenme ihtiyaçlarına ilişkin şikayetlerini Gül'e aktardılar.



Şikayetleri dinleyen Cumhurbaşkanı Gül, ilgililere sorunların çözülmesi için talimatlar verdi.



Gül, bazı depremzedelerin yazılı taleplerini alarak Cumhurbaşkanlığı görevlilerine verdi. Bu sırada Cumhurbaşkanlığı yetkilileri de vatandaşların dile getirdiği talepleri not etti.



Gül, Mevlana Evleri'nin küçük olmasından yakınan depremzedelere banyo ve tuvaleti olan daha büyük barınakların yakın zamanda gönderileceği haberini verdi.



‘Çorabım yok'



Abdullah Gül, Mevlana Evleri'ni gezerken yakından ilgilendiği çocuklarla hatıra fotoğrafı da çektirdi. Çorabı olmadığını söyleyen bir kız çocuğuna çorap verilmesini istedi.



Çocuklara 10 lira harçlık



Cumhurbaşkanı Gül'ün korumaları, depremzede çocuklara 10'ar lira bayram harçlığı dağıttı.



Engelli 2 çocuğunun sağlık giderlerinin yüksek olduğunu ve kendisinin de işsiz olduğunu ifade eden bir babanın iş talebi de Gül'ün talimatı üzerine yetkililer tarafından not alındı.

‘Eksikler bir günde giderilmez'



Gül, ziyareti sırasında, gazetecilere yaptığı açıklamada, deprem felaketinin ardından bazı eksiklikler bulunduğunu da belirterek, ''Bunlar bir günde giderilemez. Planlı, programlı bir şekilde bunların üstesinden gelinecek'' dedi.





Depremzedeyle kahvaltı





Cumhurbaşkanı Gül, Mevlana Evleri'nde depremzedelerle kahvaltı yaptı. Kahvaltıda çorba da ikram edildi.



Cumhurbaşkanına ziyarette Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Van Valisi Münir Karaloğlu ve Kızılay Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar da eşlik etti.



Cumhurbaşkanı Gül, daha sonra kriz merkezine geçerek, Vali Karaloğlu'ndan yürütülen faaliyetlere ilişkin brifing aldı.



Basına kapalı gerçekleşen brifingin başlangıcında gazetecilerin görüntü almasına izin verildi.





