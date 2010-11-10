Gül: Bu ödülü ülkem için alıyorum

T24 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e dünyanın en saygın düşünce kuruluşlarından Chatham House ödülünü Kraliçe 2. Elizabeth takdim etti. Gül, ödülü alırken "Çalışkan Türk halkının başarısını da simgeliyor" dedi.

Dünyanın en saygın düşünce kuruluşlarından Chatham House'un, 'Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü 2010 Ödülü' dün akşam Londra'da Bakanlıklar Caddesi'ndeki Banqueting House'da düzenlenen özel bir törenle Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e Kraliçe 2. Elizabeth tarfından takdim edildi. Cumhurbaşkanı Gül, salona Kraliçe ve eşi Hayrünnisa Gül ile girdi. Salona girerken Kraliçe'ye Chatham House Başkanı eski Muhafazakar başbakanlardan John Major da eşlik etti. Kraliçe konuşmasında Türkiye ve Abdullah Gül'ü övdü. Ödülü alması için Gül'ü İngiltere'ye kendisinin davet ettiğini belirten Kraliçe, 2 "Yıllar boyunca saygın bir liderlik ve uluslararası bir devlet adamlığı sergilediniz. Bu ödülü Kraliyet Uluslararası İlişkiler Enstitüsü adına sunarak sizi tebrik ediyorum" diyerek Gül'e ödülü takdim etti.



"Gelişimin bir teyidi"

Cumhurbaşkanı Gül, ödülü aldıktan sonra konuşmasına "Ödülü büyük bir onur ve alçak gönüllülükle sevgili ülkem ve Türk halkı adına alıyorum" diyerek başladı. Ödülün "Birçok iç ve dış zorluklara rağmen Türkiye'nin son yıllarda gösterdiği gelişimin de teyidi" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı "Çalışkan Türk halkının başarısını da simgeliyor" diye konuştu Chatham House Başkanı John Major ise Abdullah Gül'ün devlet adamlığını övdüğü konuşmasında "Türkiye, çalkantılı bir bölgede istikrarlı, demokratik ve laik bir ülke. Bir devlet adamında bulunması gereken en önemli özellik arabulucu ve uzlaştırıcı olmasıdır" dedi. Gül'ün bu ödüle yakışan lider olduğunu belirten Major "Sizi yaptıklarınız ve yapacaklarınızdan dolayı kutluyorum" diye konuştu.



Uzlaştırıcı bir rol

Chatham House direktörü Robin Niblett, enstitü üyelerinin adaylar arasından seçim yaparken, 'en pozitif etki yapan devlet adamını' aradıklarını ifade etti. Niblett, Cumhurbaşkanı Gül'ün siyasi hayatı boyunca uzlaştırıcı bir rol üstlendiğine dikkat çekti. Niblett, Gül'ün, 2009'da Türkiye'nin Ortadoğu ve Kafkaslar'daki komşularıyla ilişkilerinin derinleştirilmesi, Irak, Afganistan ve Pakistan gibi ülkelerle ilgili konularla, Türkiye'nin AB üyeliği sürecindeki katkısına değindi. Törenden sonra geçilen yemeğe Türk ve İngiliz politikacılarla, işadamları, düşünce kurumları temsilcileri katıldı. Ödül daha önce Ukrayna eski Devlet Başkanı Victor Yuşenko (2005), Mozambik eski Devlet Başkanı Joaquim Chissano (2006), Katar Emiri'nin eşi Mozah Bin Nasser (2007), Gana Başkanı John Kufuar (2008) ve Brezilya Eski Devlet Başkanı Luiz İna cio Lula da Silva'ya (2009) verilmişti.



Kraliçe ikinci defa ödül verdi

Cumhurbaşkanı Gül, Kristal Ödülü İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in elinden aldı. Kraliçe böylece bu yıl 6'ncısı düzenlenen törenlere ikinci kez katılmış oldu. Enstitünün hamisi Kraliçe 2. Elizabeth, 2005 yılında ilk ödül törenine eşi Edinburgh Dükü Philip ile katılarak, Ukrayna eski Devlet Başkanı Victor Yuşenko'ya şahsen vermişti.