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Gül: Bu kadroların ülkeyi sadece imarda değil, insan hakları ve hukukta da güçlendireceğine inanıyorum

3. köprü açılışında konuşan Abdullah Gül’den hukuk ve insan hakları vurgusu

26 Ağustos 2016 20:55

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün açılış töreninde konuşan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, "Bölgemizden kaynaklanan, terörden kaynaklanan, bütün bunları da akılla, bütün bunları kendi tarihimizden ve insanlık tarihinden aldığımız tecrübelerle, vizyonla aşılacağına ve parlak günlerin hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum. Bu kadroların ülkeyi sadece imarda değil, insan hakları ve hukukta da güçlendireceğine inanıyorum" dedi.

Gül, Şırnak'ın Cizre ilçesinde polis kontrol merkezine düzenlenen terör saldırısında 11 polisin hayatını kaybettiğini hatırlatarak "Cizre’de şehit olan polislerimiz coşkumuzu gölgeliyor. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum" ifadesini kullandı.

Gül'ün açıklamalarından satır başları şöyle:

Hepinizi sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Öncelikle, böyle bir mutlu günde, böyle bir gurur gününde, hep beraber olmaktan, bütün dostlarımızla olmaktan büyük sevinç duyuyoruz. Tam 3 sene önce, yine burada, bu mühendislik harikası, muhteşem köprünün temelini atmıştık. O zaman cumhurbaşkanı olarak konuşmuş, bu köprünün isminin Yavuz Sultan Selim Köprüsü olduğunu açıklama onurunu da sahip olmuştum. Bugün, ne mutlu ki 3 sene içinde, bu mühendislik harikası, sanat eseri, Boğaz’ın üçüncü incisinin açılışını yapıyoruz. Milletimize, İstanbul’a, tüm insanlığa hayırlı olsun.

"Emeği geçenleri en yakınen bilen kişi benim"

İnanıyorum ki İstanbul’da hayat çok daha kolaylaşacak. İnanıyorum ki bu köprü sadece İstanbullulara değil, gelen herkese hizmet edecek. Bu köprünün yapılmasında en çok emeği geçenleri en yakınen bilen kişi benim. Uzun süre başbakanımız olan, değerli Cumhurbaşkanımız, bu köprünün ve diğer eserlerin Türkiye’ye kazandırılmasında Tayyip Bey’in, kararlılığı, istikrarı ve azmi, en büyük katkı onun. Ama ondan sonra değerli Başbakan Binali Bey’in, 2002’de AK Parti olarak kurduğumuz hükümette Ulaştırma Bakanımız olan, şimdiki Sayın Başbakan. Kendilerini gerçekten tebrik ediyorum. Şüphesiz ki onlarla birlikte çalışan bütün diğer kabine üyelerimiz, önceki başbakanımız, hepsinin çok büyük katkısı var.

"Sadece imar anlamında değil..."

Hepsinin çok büyük vizyoner bakışı var. Şüphesiz ki bu köprüyü ve yolları vaktinden önce yapan İbrahim Çeçen beyi, yerli, yabancı emeği geçen her kesim mühendisleri tebrik etmek gerekir. Bugün bu büyük mutluluğu yaşarken maalesef hüzünler de yaşıyoruz. Cizre’de şehit olan polislerimiz coşkumuzu gölgeliyor. Hepsine Allah’tan rahmet diliyorum. Bu yönde kararlı bir şekilde giderken birçok problemler, bölgemizden kaynaklanan, terörden kaynaklanan, bütün bunları da akılla, bütün bunları kendi tarihimizden ve insanlık tarihinden aldığımız tecrübelerle, vizyonla aşılacağına ve parlak günlerin hep birlikte yaşayacağımıza inanıyorum.

Bu kadroların ülkeyi sadece imarda değil, insan hakları ve hukukta da güçlendireceğine inanıyorum

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