Gül: Bu hata nasıl oldu araştırılıyor

T24- Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, haftalık olağan görüşmelerinde Irak sınırındaki olayla ilgili geniş bir şekilde bilgi aldığını belirterek, ''Nasıl ve hangi hatadan oldu, araştırmalar titiz bir şekilde birçok yönden devam etmektedir'' dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, bazı temas ve incelemelerde bulunmak üzere sabah saatlerinde Ankara'dan Bolu'ya geldi. Gül, Bolu Valiliği önünde Vali İbrahim Özçimen, Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu milletvekilleri Ali Ercoşkun, Fehmi Küpçü ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Valiliğe gelişinde burada toplanan vatandaşları selamlayan Gül, tören mangasını selamladıktan sonra Vali Yılmaz'ın makamına geçti.

Cumhurbaşkanı Gül, burada yaptığı açıklamada, bütün illeri çeşitli vesilelerle ziyaret ettiğini söyledi. Bazı illere 20-30 yıl boyunca hiç Cumhurbaşkanı uğramadığını ya da Cumhurbaşkanı ziyareti vesile olmadığını ifade eden Gül, ''Bunu öğrendikten sonra illeri ziyaret edip sorunları yerinde görmeyi ve vatandaşlarla yakın olmayı önemsedim'' diye konuştu.

Bolu'ya daha önce gelmek istediğini dile getiren Gül, ''Ama bazen yakın olunca yakınlık uzağa da dönüşüyor. Gecikmiş olsa da Bolu'da olmaktan memnuniyet duyuyorum'' dedi.

Gül, Bolu'nun doğal güzellikleriyle Türkiye'nin önemli zenginliğe sahip illerinden olduğunu belirterek, temaslarının faydalı geçmesi temennisinde bulundu.

Açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Gül, dün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan ile yaptığı haftalık olağan görüşmelerde Uludere yakınlarında yaşanan olayla ilgili bilgi alıp almadığının sorulması üzerine Gül, perşembe günlerinin devlet günü olduğunu ve Başbakan, Genelkurmay Başkanı ve MİT Müsteşarıyla görüşmeler yaparak bilgi aldığını anımsattı.

Gül, bugünkü Bolu ziyareti nedeniyle haftalık olağan görüşmeleri dün yaptıklarını bildirerek, şunları söyledi:

''Geçen hafta içinde sivil-asker hepimizi üzen acı bir olay oldu. Bununla ilgili gayet titiz bir şekilde araştırmalar devam etmektedir. Nasıl ve hangi hatadan oldu, araştırmalar titiz bir şekilde birçok yönden devam etmektedir. Bu araştırmalar hem Silahlı Kuvvetler içinde yapılıyor, hem de savcılar el koydu. Mahkeme gizlilik kararı aldı. Bu, işi titizlikle yürütmek için gerekli olan bir şey. Ben de dün görüşmelerde geniş bir şekilde bilgi aldım.''

Gül, görev süresinin bugün TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülecek olmasını nasıl değerlendirdiğine ilişkin soruya, ''Benim bununla ilgili düşüncelerim belli. O benim işim değil, Meclis'in işi'' yanıtını verdi.Cumhurbaşkanı Gül, bir gazetecinin il ziyaretlerinin aktif siyasete dönmeyi düşündüğü anlamına gelip gelmeyeceğine ilişkin sorusu üzerine, ''Bunlarla hiçbir ilgisi yok. Aslında birçok ile gittim. Gitmediğim il sayısı azaldı. Bunları demin söylediğim çerçeve içinde değerlendirmeniz gerekir'' dedi.Başka bir soru üzerine Gül, Bolu'ya hayatında ilk kez üniversite öğrencisi olduğu yıllarda geldiğini söyledi.

Orta Anadolu'nun kıraç yapısına dikkati çeken Gül, ''Yeşilliğin, ağacın ne olduğunu Bolu'ya gelince öğrendim. Bolu'nun bendeki ilk çarpıcı izi budur'' diye konuştu.

Daha sonra Vali Özçimen tarafından Gül'e Gerede derisinden kemer ve cüzdan ile yine deriden yapılmış Fatih Sultan Mehmet tablosu hediye edildi.

Basına kapalı devam eden ziyarette Gül, Vali ve yetkililerden kente ilişkin brifing aldı.