-GÜL BORSA GONGUNU KADINLAR İÇİN ÇALACAK İSTANBUL (A.A) - 07.03.2011 - 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde İMKB'de seans, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyelerinin katılımlarıyla düzenlenen gong töreni ile açılacak. TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri ile İMKB'yi ziyaret edecek Cumhurbaşkanı Gül, yarın borsa gongunu kadın girişimciler için çalacak. Kadın girişimci potansiyelinin nicelik ve nitelik bakımından geliştirilmesi ve daha donanımlı hale getirilmesi amacıyla, politika belirlemek ve girişimcilik kültürünün kadınlar arasında gelişmesine Öncülük etmek üzere TOBB bünyesinde kurulan Kadın Girişimciler Kurulu (KOK) üyeleri yarın İMKB'de düzenlenen seminere katılacak. Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen seminerin açış konuşmalarını Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Aynur Bektaş ve İMKB Başkanı Hüseyin Erkan yapacak. TOBB Kadın Girişimciler Kurulu, kendi sahalarında lider konumda olan iş kadınları, profesyonel yöneticiler, kadın girişimciliği konusunda akademik çalışma yapan akademisyenlerle bu sahada bölgesel ya da ulusal ölçekte faaliyet yürüten sivil toplum kuruluşu yöneticilerinden ve kadın girişimciliğini destekleyen kamu kurum ya da kuruluşu temsilcilerinden oluşuyor.