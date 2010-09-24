-GÜL: BM'YE DESTEĞE DEVAM BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 23.09.2010 - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Türkiye'nin çocuklara daha güvenli, daha müreffeh, daha temiz ve daha sağlıklı bir dünya bırakma arayışında, BM'ye tam destek vermeye ve onunla işbirliği içinde olmaya devam edeceğini söyledi. 65. dönem BM Genel Kurulu Genel Görüşmelerinin açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Gül, bölgesel sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Kafkaslara ilişkin olarak, toprak bütünlüğü ilkesine saygı çerçevesinde bölgede kapsamlı ve sürdürülebilir bir barış arayışına yönelik çabalarını sürdürmeye kararlı olduklarını belirten Gül, ''Son yıllarda, donmuş ihtilafların bölgede nasıl kolaylıkla sıcak çatışmalara dönüşebildiğine hepimiz tanık olduk. Bu bağlamda, Yukarı Karabağ ihtilafının barışçıl bir çözüme kavuşturulmasına özel önem atfediyoruz'' diye konuştu. Gül, Orta Asya'nın Avrasya'nın stratejik bir bölgesi olduğuna işaret ederek, şöyle devam etti: ''Türkiye, Orta Asya'nın barış, istikrar ve kalkınmasına katkıda bulunmak azmindedir. Kırgızistan'daki son olaylar özellikle endişe kaynağı olmuştur. Bu nedenle, Kırgızistan'da istikrar ve uzlaşma sağlama çabalarını desteklemeye yönelik bir eylem planı uygulamaktayız. Sağlam bir demokratik sistemin tesisine doğru ilerleyecek bu geçiş safhasında, Kırgızistan'a yardım etmenin ortak sorumluluğumuz olduğu kanısındayız.'' Cumhurbaşkanı Gül, karmaşık bölgesel sorunların başarıyla üzerine gidilebilmesi için, öncelikle güven ve dayanışma duygusunun tesisinin esas olduğunu vurgulayarak, ''Kanımızca, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK/CICA), bu yönde etkili bir araç olabilir. Geçen Haziran ayında devraldığımız ve iki yıl sürecek olan AİGK Dönem Başkanlığımız boyunca bu anlayışla hareket edeceğiz'' diye konuştu. -''AFGANİSTAN'A YAKIN İLGİ''- Afganistan'daki çabaların başarısız olmasının, uluslararası toplum bakımından öngörülmesi güç sonuçlar doğuracağını ifade eden Gül, ''Bu bakımdan, Afganistan, yakın ilgimizi ve samimi bağlılığımızın devamını gerektirmektedir'' dedi. Gül, Afganistan'ın tarihi bir dönüşüm sürecinden geçmekte olduğuna dikkati çekerek, devam eden askeri harekatlarla eş zamanlı olarak, sivil yardım çabalarına artan bir şekilde önem verilmesi gerektiğinin altını çizdi. Türkiye'nin Afganistan'a desteğinin açık uçlu olduğunu, Afgan halkı ihtiyaç duyduğu sürece yardımlarını sürdüreceklerini belirten Gül, ''Afganistan'da başlatılan süreçleri geri döndürülemez hale getirmek bakımından, bölgesel ölçekte bilhassa Afganistan'la komşuları arasında daha etkin ve sonuç odaklı bir işbirliği sağlanmasının elzem olduğuna inanıyoruz'' dedi. -''PAKİSTAN'DAKİ DEMOKRASİNİN DESTEKLENMESİ İSTİSNAİ ÖNEMDE''- Cumhurbaşkanı Gül, Pakistan'daki demokrasinin desteklenmesinin de sadece bu ülke için değil, bir bütün olarak bölgenin istikrarı bakımından istisnai önemde olduğunu kaydederken ülkedeki sellerin neden olduğu korkunç felaketin sonrasında da Pakistan halkının ve demokratik yönetiminin yardımına koşarak yaralarını sarmalarının hayati önem taşıdığını söyledi. -BM'NİN DÜNYADAKİ ROLÜ- Cumhurbaşkanı Gül, konuşmasını şu sözlerle tamamladı: ''Sonuç olarak, BM'nin, insanoğluna daha iyi bir gelecek sunulması çabalarında daha da büyük bir rol oynayabileceği ve oynaması gerektiği yönündeki görüşümüzü yinelemek isterim. BM'ye, bu işlevini yerine getirebilmesi için ihtiyaç duyacağı siyasi desteği ve somut araçları sağlamak biz üye devletlere düşmektedir. Sizi temin etmek isterim ki kendi adına Türkiye, çocuklarımıza daha güvenli, daha müreffeh, daha temiz ve daha sağlıklı bir dünya bırakma arayışında, bu seçkin örgüte tam destek vermeye ve onunla işbirliği içinde olmaya devam edecektir.''