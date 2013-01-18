Gül: Birand yeri doldurulamayacak bir gazeteci

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Kanal D Haber Grup Başkanı Mehmet Ali Birand'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yakından tanıdığım ve büyük değer verdiğim duayen gazeteci Mehmet Ali Birand'ı her zaman saygı, sevgi ve takdirle hatırlayacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, usta gazeteci Mehmet Ali Birand'ın vefatı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Gül, Birand'ın vefatından derin bir üzüntü duyduğunu belirterek, "Dünden bu yana devam eden umutlu bekleyişin ardından, bugün maalesef Mehmet Ali Birand'ı kaybetti.

Türkiye'nin başı sağ olsun. Mehmet ali Birand, renkli kişiliği, kendine has üslubu, cesareti, bilgisi, tecrübesi, başarılı meslek kariyeri, yetiştirdiği değerli gazeteciler ve Türkiye'nin önemli meseleleri konusunda açık sözlülükle savunduğu fikirleriyle; sevilen, sayılan, yeri doldurulmayacak bir gazeteci ve haberciydi. Gazeteciliğin ve televizyon haberciliğinin sembol ve öncü ismi Mehmet Ali Birand, köşe yazarı, haber programları, dünya çapında ses getiren röportajları, yakın tarihimizi aydınlatan belgeselleri ve yazdığı kitaplarla Türk basınında fark yaratmıştır. Yakından tanıdığım ve büyük değer verdiğim duayen gazeteci Mehmet Ali Birand'ı her zaman saygı, sevgi ve takdirle hatırlayacağız. Kendisine Allah'tan rahmet, Birand ailesine ve Kanal D ailesine, sevenlerine, basın dünyamıza başsağlığı diliyorum" dedi.